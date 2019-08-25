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Відкриття стадіону і безліч нагород: як Нововолинськ відсвяткував День міста і День шахтаря

Відкриття стадіону і безліч нагород: як Нововолинськ відсвяткував День міста і День шахтаря
Нововолинськ святкує 70-ту річницю з часу заснування. Професійне свято також відзначають гірники.

Через карантинні обмеження не було масових гулянь і великих концертів, але були вітання, квіти, нагородження, повідомляють на сайті Новвоволинської міської ради.

Головною подією стало відкриття оновленого стадіону міста після його капітальної реконструкці, на якому і відбулися урочистості. Цей спортивний об”єкт увійшов до державного проєкту “Україна – чемпіон” і нині він набув сучасного вигляду.

На початку урочистої церемонії свята прозвучав Державний Гімн України. Потому поклали квіти до пам'ятного знака Першобудівникам міста, меморіальної стели загиблих учасників Революції Гідності та АТО і до фотостели Небесної Сотні.

Міський голова Віктор Сапожніков пригадав основні історичні віхи Нововолинська і тих людей, хто творив його літопис і збагачував традиції.

"Місто увібрало у себе неповторну енергетику цих людей, – наголосив керівник міста.- Упевнений, що той, хто стояв біля витоків будівництва нашого міста, мріяв бачити його успішним, динамічним і красивим, яким є Нововолинськ тепер".

Віктор Сапожніков подякував за самовіддану працю шахтарям.

"Нелегка і відповідальна ваша праця. Ви є взірцем втілення сили духу. Переконаний,що статусу міста шахтарської слави Нововолинськ не втратить ніколи, бо саме шахтарі кували трудову міць наймолодшого міста Волині. Спасибі усім, хто своїми руками зводив місто і розбудовує його, вкладаючи частинку своєї душі. Ми разом робимо наше місто сучасним й ошатним, комфортним та затишним. Нововолинськ має усі можливості для успішного поступу вперед", – наголосив керівник міста.

Слова вітань звучали і від гостей свята.

Чимало нововолинців відзначені медалями, грамотами і Подяками.

Нагрудний знак «Шахтарська слава» І ступеня вручили Василю Вакулі – гірнику з ремонту гірничих виробок ВП «Шахта №9 «Нововолинська».

Почесні грамоти Волинської ОДА отримали: Олег Грицак – електрослюсар підземної дільниці стаціонарних установок ВП «Шахта «Бужанська»; Віталій Дмитрук – начальник служби сигналізації, зв»язку та енергопостачання ВП «Волиньвантажтранс»; Тігран Меспропян – заступник директора з виробництва ВП «Шахта №9»Нововолинська»; Олексій Максимів –лікар-анестезіолог з ліжками інтенсивної терапії КНП «Нововолинська центральна міська лікарня». Подяку голови Волинської ОДА оголосили Віталію Гайковському – диспетчеру гірничого виробничої служби ВП «Шахта «Бужанська» та Олександру Яковинцю – гірнику очисного забою видобувної дільниці №1 ВП «Шахта №9 «Нововолинська”.


Почесною грамотою Волинської обласної ради нагородили: Анатолія Головка – директора технічного-першого заступника генерального директора ДП «Волиньвугілля»; Михайла Левонтюка – електрослюсаря підземного дільниці підготовчих робіт ВП «Шахта №9 «Нововолинська»; Сергія Леска – машиніста тепловоза ВП «Волиньвантажтранс»; Сергія Михалюка – електрослюсаря підземного дільниці ремонту забійного обладнання ВП «Шахта «Бужанська»; Наталію Ковалюк – вихователя- методиста Нововолинського ЗДНЗ №9. Оголосили подяку Волинської обласної ради Лілії Бучко – працівниці шахти №9 «Новоовлинська» та Світлані Орешковій – головному маркшейдеру ВП «Шахата «Бужанська».

За значні особисті заслуги перед територіальною громадою, вагомий вклад в соціально – культурну, громадську, в організацію освітньої роботи в місті, сферу захисту інтересів міської громади, з нагоди 70-річчя від Дня заснування міста Нововолинська та Дня шахтаря нагрудний Знак «За заслуги перед містом» отримали В’ячеслав Спиридонов – електрослюсар підземний державного підприємства «Передпускова дирекція шахти № 10 «Нововолинська», голова первинної профспілкової організації; Олександр Кондратюк– директор відокремленого підрозділу «Волиньвантажтранс»; Леонід Кошлатий –ветеран органів місцевого самоврядування; Валентина Бевз – завідувачка інфекційним відділенням, лікар-інфекціоніст комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня»; Володимир Середюк – завідувач інфекційним відділенням, лікар-інфекціоніст комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня».
Відкриття стадіону і безліч нагород: як Нововолинськ відсвяткував День міста і День шахтаря


За значні особисті заслуги перед територіальною громадою, вагомий вклад в соціально – культурну, громадську, в організацію освітньої роботи в місті, сферу захисту інтересів міської громади вручили Знак «70-річчя міста Нововолинська» Василю Хилі – ветерану органів місцевого самоврядування; Михайлу Міняйлу – ветерану фізичної культури і спорту; Варварі Сирмолотовій -голові громадської організації «Нововолинська міська організація ветеранів війни і праці»; Антоніні Соломянюк – ветерану органів місцевого самоврядування та іншим.
Відкриття стадіону і безліч нагород: як Нововолинськ відсвяткував День міста і День шахтаря


Чимало нововолинців отрималі почесні грамоти виконавчого комітету Нововолинської міської ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну життєву позицію.

З нагоди свята чимало містян отримали одяки міського голови.

Також вручили ордер га житлове приміщення та ключі від нього учаснику бойових дій, особі, яка брала участь в антитерористичній операції Юрію Тарасюку.

До ювілею міста вперше на стадіоні прозвучав гімн Нововолинська, який написали у співавторстві Ірина Мартинишин та Юрій Савраюк.

Міський голова Віктор Сапожніков разом із гостями перерізали стрічку оновленого стадіону імені сестер Абашидзе-уродженок Нововолинська, майстрів спорту Міжнародного класу з легкої атлетики.

Відкриття стадіону і безліч нагород: як Нововолинськ відсвяткував День міста і День шахтаря


Після цього глядачі щирими оплесками зустріли спортсменів дитячої спортивної школи – багаторазових учасників чемпіонатів України.

Відкриття стадіону і безліч нагород: як Нововолинськ відсвяткував День міста і День шахтаря
Відкриття стадіону і безліч нагород: як Нововолинськ відсвяткував День міста і День шахтаря
Відкриття стадіону і безліч нагород: як Нововолинськ відсвяткував День міста і День шахтаря

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Теги: Нововолинськ, День міста, День шахтаря, свято
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