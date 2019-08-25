Відкриття стадіону і безліч нагород: як Нововолинськ відсвяткував День міста і День шахтаря

Нововолинськ святкує 70-ту річницю з часу заснування. Професійне свято також відзначають гірники.Через карантинні обмеження не було масових гулянь і великих концертів, але були вітання, квіти, нагородження, повідомляють на сайті Новвоволинської міської ради.Головною подією стало відкриття оновленого стадіону міста після його капітальної реконструкці, на якому і відбулися урочистості. Цей спортивний об”єкт увійшов до державного проєкту “Україна – чемпіон” і нині він набув сучасного вигляду.На початку урочистої церемонії свята прозвучав Державний Гімн України. Потому поклали квіти до пам'ятного знака Першобудівникам міста, меморіальної стели загиблих учасників Революції Гідності та АТО і до фотостели Небесної Сотні.Міський головапригадав основні історичні віхи Нововолинська і тих людей, хто творив його літопис і збагачував традиції."Місто увібрало у себе неповторну енергетику цих людей, – наголосив керівник міста.- Упевнений, що той, хто стояв біля витоків будівництва нашого міста, мріяв бачити його успішним, динамічним і красивим, яким є Нововолинськ тепер".Віктор Сапожніков подякував за самовіддану працю шахтарям."Нелегка і відповідальна ваша праця. Ви є взірцем втілення сили духу. Переконаний,що статусу міста шахтарської слави Нововолинськ не втратить ніколи, бо саме шахтарі кували трудову міць наймолодшого міста Волині. Спасибі усім, хто своїми руками зводив місто і розбудовує його, вкладаючи частинку своєї душі. Ми разом робимо наше місто сучасним й ошатним, комфортним та затишним. Нововолинськ має усі можливості для успішного поступу вперед", – наголосив керівник міста.Слова вітань звучали і від гостей свята.Чимало нововолинців відзначені медалями, грамотами і Подяками.Нагрудний знак «Шахтарська слава» І ступеня вручили– гірнику з ремонту гірничих виробок ВП «Шахта №9 «Нововолинська».Почесні грамоти Волинської ОДА отримали:– електрослюсар підземної дільниці стаціонарних установок ВП «Шахта «Бужанська»;– начальник служби сигналізації, зв»язку та енергопостачання ВП «Волиньвантажтранс»;– заступник директора з виробництва ВП «Шахта №9»Нововолинська»;–лікар-анестезіолог з ліжками інтенсивної терапії КНП «Нововолинська центральна міська лікарня». Подяку голови Волинської ОДА оголосили– диспетчеру гірничого виробничої служби ВП «Шахта «Бужанська» та– гірнику очисного забою видобувної дільниці №1 ВП «Шахта №9 «Нововолинська”.Почесною грамотою Волинської обласної ради нагородили:– директора технічного-першого заступника генерального директора ДП «Волиньвугілля»;– електрослюсаря підземного дільниці підготовчих робіт ВП «Шахта №9 «Нововолинська»;– машиніста тепловоза ВП «Волиньвантажтранс»;– електрослюсаря підземного дільниці ремонту забійного обладнання ВП «Шахта «Бужанська»;– вихователя- методиста Нововолинського ЗДНЗ №9. Оголосили подяку Волинської обласної ради– працівниці шахти №9 «Новоовлинська» та– головному маркшейдеру ВП «Шахата «Бужанська».За значні особисті заслуги перед територіальною громадою, вагомий вклад в соціально – культурну, громадську, в організацію освітньої роботи в місті, сферу захисту інтересів міської громади, з нагоди 70-річчя від Дня заснування міста Нововолинська та Дня шахтаря нагрудний Знак «За заслуги перед містом» отримали– електрослюсар підземний державного підприємства «Передпускова дирекція шахти № 10 «Нововолинська», голова первинної профспілкової організації;– директор відокремленого підрозділу «Волиньвантажтранс»;–ветеран органів місцевого самоврядування;– завідувачка інфекційним відділенням, лікар-інфекціоніст комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня»;– завідувач інфекційним відділенням, лікар-інфекціоніст комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня».За значні особисті заслуги перед територіальною громадою, вагомий вклад в соціально – культурну, громадську, в організацію освітньої роботи в місті, сферу захисту інтересів міської громади вручили Знак «70-річчя міста Нововолинська»– ветерану органів місцевого самоврядування;– ветерану фізичної культури і спорту;-голові громадської організації «Нововолинська міська організація ветеранів війни і праці»;– ветерану органів місцевого самоврядування та іншим.Чимало нововолинців отрималі почесні грамоти виконавчого комітету Нововолинської міської ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну життєву позицію.З нагоди свята чимало містян отримали одяки міського голови.Також вручили ордер га житлове приміщення та ключі від нього учаснику бойових дій, особі, яка брала участь в антитерористичній операціїДо ювілею міста вперше на стадіоні прозвучав гімн Нововолинська, який написали у співавторствітаМіський голова Віктор Сапожніков разом із гостями перерізали стрічку оновленого стадіону імені сестер Абашидзе-уродженок Нововолинська, майстрів спорту Міжнародного класу з легкої атлетики.Після цього глядачі щирими оплесками зустріли спортсменів дитячої спортивної школи – багаторазових учасників чемпіонатів України.