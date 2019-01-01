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У Тарасовому – аварія: працювали дві «швидкі» і поліція

У Тарасовому – аварія: працювали дві «швидкі» і поліція
У селі Тарасове поблизу Луцька зіткнулися два автомобілі.

Про це Інформаційному агенству Волинські новини повідомили очевидці.

Попередньо «лоб в лоб» зіткнулися автомобілі Opel та Peugeot.

На місці автопригоди працювали дві карети швидкої медичної допомоги та поліція.

За попередньою інформацією, є постраждалі.

Деталі - згодом.

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Теги: аварія, Тарасове
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