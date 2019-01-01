У Тарасовому – аварія: працювали дві «швидкі» і поліція
Сьогодні, 19:30
У селі Тарасове поблизу Луцька зіткнулися два автомобілі.
Про це Інформаційному агенству Волинські новини повідомили очевидці.
Попередньо «лоб в лоб» зіткнулися автомобілі Opel та Peugeot.
На місці автопригоди працювали дві карети швидкої медичної допомоги та поліція.
За попередньою інформацією, є постраждалі.
Деталі - згодом.
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Про це Інформаційному агенству Волинські новини повідомили очевидці.
Попередньо «лоб в лоб» зіткнулися автомобілі Opel та Peugeot.
На місці автопригоди працювали дві карети швидкої медичної допомоги та поліція.
За попередньою інформацією, є постраждалі.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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