ЦВК офіційно оголосила дату старту передвиборчої кампанії





Про це повідомляє



«30 серпня відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого Комісія оголосила з 5 вересня 2020 року початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що ЦВК врахувала низку документів, зокрема і постанову Верховної Ради від 15 липня 2020 року «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році», яку активно намагається змінити російська сторона в ТКГ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Центральна виборча комісія оголосила, що передвиборча кампанія до майбутніх місцевих виборів розпочнеться 5 вересня.Про це повідомляє пресслужба ЦВК «30 серпня відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого Комісія оголосила з 5 вересня 2020 року початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року», — йдеться у повідомленні.Зазначається, що ЦВК врахувала низку документів, зокрема і постанову Верховної Ради від 15 липня 2020 року «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році», яку активно намагається змінити російська сторона в ТКГ.

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