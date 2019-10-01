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Лучани вшанували пам’ять жертв Голокосту

Лучани вшанували пам’ять жертв Голокосту
У 78-ту річницю розстрілу євреїв, у мікрорайоні Вересневе міста Луцька вшанували пам’ять жертв єврейського Голокосту.

Захід відбувся у неділю, 30 серпня. Про це інформують на сайті Луцької міської ради.

Саме тут встановили пам’ятник євреям із міста Луцька і навколишніх населених пунктів, які загинули у серпні, вересні, грудні 1942 року.

Тут вирили дві великі ями, куди протягом кількох місяців скидали тіла 25 тисяч вбитих мирних людей.

Лучани вшанували пам’ять жертв Голокосту

Помолитися за невинно убієнних прийшли заступник міського голови Ірина Чебелюк, представники обласної влади, громадськість, нащадки загиблих.

Під час мітингу-реквієму згадували страшні сторінки нашої історії, вшановували померлих та молились за світле майбутнє, в якому такі події більше ніколи не повинні повторюватись.

Присутні на мітингу, за традицією, поклали до пам’ятника камінці, лампадки та квіти.
Лучани вшанували пам’ять жертв Голокосту

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Теги: Голокост, вшанування, євреї, поховання
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