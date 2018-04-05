Для рибогосподарських потреб: на Волині здають в оренду ділянку з водоймою





Про проведення земельних торгів у формі аукціону йдеться у розпорядженні голови Волинської ОДА, пише



«Провести земельні торги у формі аукціону з продажу права оренди земельної ділянки водного фонду державної власності з розташованим на ній водним об’єктом (окремим лотом). За результатами земельних торгів передати переможцю земельну ділянку водного фонду державної власності з розташованим на ній водним об’єктом у користування на умовах, визначених договором оренди водного об’єкта», – йдеться у документі.



Йдеться про ділянку площею 8,5231 гектара для рибогосподарських потреб (ставок) на території Скобелківської сільради Горохівського району. Стартовий розмір річної орендної плати за ділянку становить 8739,99 гривні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Організовують аукціон з визначення орендаря ділянки для рибогосподарських потреб у Горохівському районі.Про проведення земельних торгів у формі аукціону йдеться у розпорядженні голови Волинської ОДА, пише «Волинь Online» «Провести земельні торги у формі аукціону з продажу права оренди земельної ділянки водного фонду державної власності з розташованим на ній водним об’єктом (окремим лотом). За результатами земельних торгів передати переможцю земельну ділянку водного фонду державної власності з розташованим на ній водним об’єктом у користування на умовах, визначених договором оренди водного об’єкта», – йдеться у документі.Йдеться про ділянку площею 8,5231 гектара для рибогосподарських потреб (ставок) на території Скобелківської сільради Горохівського району. Стартовий розмір річної орендної плати за ділянку становить 8739,99 гривні.

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