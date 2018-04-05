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Для рибогосподарських потреб: на Волині здають в оренду ділянку з водоймою

Для рибогосподарських потреб: на Волині здають в оренду ділянку з водоймою
Організовують аукціон з визначення орендаря ділянки для рибогосподарських потреб у Горохівському районі.

Про проведення земельних торгів у формі аукціону йдеться у розпорядженні голови Волинської ОДА, пише «Волинь Online».

«Провести земельні торги у формі аукціону з продажу права оренди земельної ділянки водного фонду державної власності з розташованим на ній водним об’єктом (окремим лотом). За результатами земельних торгів передати переможцю земельну ділянку водного фонду державної власності з розташованим на ній водним об’єктом у користування на умовах, визначених договором оренди водного об’єкта», – йдеться у документі.

Йдеться про ділянку площею 8,5231 гектара для рибогосподарських потреб (ставок) на території Скобелківської сільради Горохівського району. Стартовий розмір річної орендної плати за ділянку становить 8739,99 гривні.


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Теги: водойма, земельна ділянка, оренда, Горохівський район
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