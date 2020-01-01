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У Луцьку невідомі викинули у смітник семеро цуценят. ФОТО

У Луцьку невідомі викинули у смітник семеро цуценят. ФОТО
Небайдужих лучан просять допомогти вигодувати семеро цуценят, яких у пакеті викинули у смітник.

Про це у facebook написала директорка Луцького зоопарку Людмила Денисенко.

"Це якийсь п...ць! Приніс до зоопарку хлопчина - знайшов на смітнику, зав‘язаними у чорному пакеті...Хто може допомогти з вигодовуванням? ДЯКУЮ за допомогу малечі!", - написала Людмила Денисенко.

Згодом, лучанка Вероніка-Соломія Цибульська написала, що забрала цуценят до себе, проте через тиждень вона їде закордон, вітдак просить небайдужих людей відгукнутись та забрати тварин на перетримку.

"Семеро цуценят знайшов сьогодні в смітнику хлопчик-підліток і приніс в Луцький Зоопарк. Годину тому вони приїхали до мене на вигодовування - але лише на один тиждень (далі мушу їхати закордон)!

Тому ДУЖЕ потрібні будуть люди, які зможуть забрати через тиждень якщо не всіх, то хоча б по двоє-троє малих. А може хтось відразу візьме собі цуценя і сам вигодує свого собаку?", - написала жінка.


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Теги: цуценята, перетримка, зоопарк, вигодівля
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