У Луцьку невідомі викинули у смітник семеро цуценят. ФОТО





Про це у Людмила Денисенко.



"Це якийсь п...ць! Приніс до зоопарку хлопчина - знайшов на смітнику, зав‘язаними у чорному пакеті...Хто може допомогти з вигодовуванням? ДЯКУЮ за допомогу малечі!", - написала Людмила Денисенко.



Згодом, лучанка Вероніка-Соломія Цибульська



"Семеро цуценят знайшов сьогодні в смітнику хлопчик-підліток і приніс в Луцький Зоопарк. Годину тому вони приїхали до мене на вигодовування - але лише на один тиждень (далі мушу їхати закордон)!



Тому ДУЖЕ потрібні будуть люди, які зможуть забрати через тиждень якщо не всіх, то хоча б по двоє-троє малих. А може хтось відразу візьме собі цуценя і сам вигодує свого собаку?", - написала жінка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Небайдужих лучан просять допомогти вигодувати семеро цуценят, яких у пакеті викинули у смітник.Про це у facebook написала директорка Луцького зоопарку"Це якийсь п...ць! Приніс до зоопарку хлопчина - знайшов на смітнику, зав‘язаними у чорному пакеті...Хто може допомогти з вигодовуванням? ДЯКУЮ за допомогу малечі!", - написала Людмила Денисенко.Згодом, лучанка Вероніка-Соломія Цибульська написала , що забрала цуценят до себе, проте через тиждень вона їде закордон, вітдак просить небайдужих людей відгукнутись та забрати тварин на перетримку."Семеро цуценят знайшов сьогодні в смітнику хлопчик-підліток і приніс в Луцький Зоопарк. Годину тому вони приїхали до мене на вигодовування - але лише на один тиждень (далі мушу їхати закордон)!Тому ДУЖЕ потрібні будуть люди, які зможуть забрати через тиждень якщо не всіх, то хоча б по двоє-троє малих. А може хтось відразу візьме собі цуценя і сам вигодує свого собаку?", - написала жінка.

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