У Луцьку невідомі викинули у смітник семеро цуценят. ФОТО
Сьогодні, 22:24
Небайдужих лучан просять допомогти вигодувати семеро цуценят, яких у пакеті викинули у смітник.
Про це у facebook написала директорка Луцького зоопарку Людмила Денисенко.
"Це якийсь п...ць! Приніс до зоопарку хлопчина - знайшов на смітнику, зав‘язаними у чорному пакеті...Хто може допомогти з вигодовуванням? ДЯКУЮ за допомогу малечі!", - написала Людмила Денисенко.
Згодом, лучанка Вероніка-Соломія Цибульська написала, що забрала цуценят до себе, проте через тиждень вона їде закордон, вітдак просить небайдужих людей відгукнутись та забрати тварин на перетримку.
"Семеро цуценят знайшов сьогодні в смітнику хлопчик-підліток і приніс в Луцький Зоопарк. Годину тому вони приїхали до мене на вигодовування - але лише на один тиждень (далі мушу їхати закордон)!
Тому ДУЖЕ потрібні будуть люди, які зможуть забрати через тиждень якщо не всіх, то хоча б по двоє-троє малих. А може хтось відразу візьме собі цуценя і сам вигодує свого собаку?", - написала жінка.
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Про це у facebook написала директорка Луцького зоопарку Людмила Денисенко.
"Це якийсь п...ць! Приніс до зоопарку хлопчина - знайшов на смітнику, зав‘язаними у чорному пакеті...Хто може допомогти з вигодовуванням? ДЯКУЮ за допомогу малечі!", - написала Людмила Денисенко.
Згодом, лучанка Вероніка-Соломія Цибульська написала, що забрала цуценят до себе, проте через тиждень вона їде закордон, вітдак просить небайдужих людей відгукнутись та забрати тварин на перетримку.
"Семеро цуценят знайшов сьогодні в смітнику хлопчик-підліток і приніс в Луцький Зоопарк. Годину тому вони приїхали до мене на вигодовування - але лише на один тиждень (далі мушу їхати закордон)!
Тому ДУЖЕ потрібні будуть люди, які зможуть забрати через тиждень якщо не всіх, то хоча б по двоє-троє малих. А може хтось відразу візьме собі цуценя і сам вигодує свого собаку?", - написала жінка.
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