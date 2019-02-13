вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні хочуть карати за написання курсових робіт на замовлення

В Україні хочуть карати за написання курсових робіт на замовлення
В Україні хочуть ввести покарання за написання курсових робіт на замовлення та присвоєння замовникові авторства на матеріал.

Відповідний законопроєкт № 3759 “Про внесення змін до Закону України “Про освіту” зареєстрували у Верховній Раді, йдеться на сайті парламенту, – передає 24 канал.

Авторами законопроєкту стали кілька народних депутатів від різних партій. Саме вони пропонують карати за купівлю та продаж курсових робіт студентів, аспірантів та докторантів.

Адже вони вважають, що проблема плагіату та крадіжки авторства у наукових роботах є вкрай актуальною для України. Так, близько третини всіх захищених в Україні дисертацій містять плагіат – понад 60 тисяч наукових робіт не повинні були пройти захист.

Проєкт закону передбачає внесення змін в закон “Про освіту”, зокрема, в статтю №42 “Академічна чеснота”:

- доповнити визначення терміну “академічний текст”;
- створити два нові види порушення академічної доброчесності – написання курсової роботи на замовлення та присвоєння авторства на неї.

Депутати не пояснили, як пропонують карати за купівлю та продаж замовного матеріалу, а також за плагіат. Крім того, не зрозуміло, як виявлятимуть порушників.

До слова, нещодавно дослідники проаналізували докторську дисертацію в.о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета та помітили, що у ній понад 87% роботи – плагіат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курсова робота, плагіат, написання, законопроєкт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розповіли, як волинські виші та профтехучилища працюватимуть в умовах карантину
Сьогодні, 06:26
В Україні хочуть карати за написання курсових робіт на замовлення
Сьогодні, 05:24
На Волині водій хотів відкупитися від поліції за 200 гривень, а сплатить у понад 40 разів більше
Сьогодні, 04:26
До Землі наближається астероїд розміром із багатоповерхівку
Сьогодні, 03:49
Для рибогосподарських потреб: на Волині здають в оренду ділянку з водоймою
Сьогодні, 02:14
Схожі новини
Рада підтримала законопроєкти про коронавірус: про що йдеться Рада підтримала законопроєкти про коронавірус: про що йдеться
17 березень, 09:10
KAZKA звинуватили в плагіаті: порівняння хіта і оригіналу KAZKA звинуватили в плагіаті: порівняння хіта і оригіналу
13 лютий, 2019, 03:34
Художниця з Луцька звинуватила у плагіаті Dolce&Gabbana. ФОТО Художниця з Луцька звинуватила у плагіаті Dolce&Gabbana. ФОТО
10 грудень, 2018, 22:48
Волинський центр туризму звинуватили в плагіаті Волинський центр туризму звинуватили в плагіаті
24 лютий, 2017, 09:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розповіли, як волинські виші та профтехучилища працюватимуть в умовах карантину
Сьогодні, 06:26
 0
В Україні хочуть карати за написання курсових робіт на замовлення
Сьогодні, 05:24
 0
На Волині водій хотів відкупитися від поліції за 200 гривень, а сплатить у понад 40 разів більше
Сьогодні, 04:26
 0
До Землі наближається астероїд розміром із багатоповерхівку
Сьогодні, 03:49
 0
Для рибогосподарських потреб: на Волині здають в оренду ділянку з водоймою
Сьогодні, 02:14
 0
Медіа
відео
1/8