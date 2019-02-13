В Україні хочуть карати за написання курсових робіт на замовлення





Відповідний законопроєкт № 3759 “Про внесення змін до Закону України “Про освіту” зареєстрували у Верховній Раді, йдеться на сайті парламенту, – передає



Авторами законопроєкту стали кілька народних депутатів від різних партій. Саме вони пропонують карати за купівлю та продаж курсових робіт студентів, аспірантів та докторантів.



Адже вони вважають, що проблема плагіату та крадіжки авторства у наукових роботах є вкрай актуальною для України. Так, близько третини всіх захищених в Україні дисертацій містять плагіат – понад 60 тисяч наукових робіт не повинні були пройти захист.



Проєкт закону передбачає внесення змін в закон “Про освіту”, зокрема, в статтю №42 “Академічна чеснота”:



- доповнити визначення терміну “академічний текст”;

- створити два нові види порушення академічної доброчесності – написання курсової роботи на замовлення та присвоєння авторства на неї.



Депутати не пояснили, як пропонують карати за купівлю та продаж замовного матеріалу, а також за плагіат. Крім того, не зрозуміло, як виявлятимуть порушників.



До слова, нещодавно дослідники проаналізували докторську дисертацію в.о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета та помітили, що у ній понад 87% роботи – плагіат.

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