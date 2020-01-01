Відомий телеведучий, ймовірно, заразився коронавірусом під час відпочинку на Шацьких озерах

Костянтин Грубич захворів на коронавірус і розповів, як виявив COVID-19 та які симптоми були у його рідних.



Про це журналіст написав на своїй сторінці у



Медійник переконаний, що інфікувався коронавірусом під час поїздки на Волинь.



"Протягом поїздки на Шацькі озера у нашій родині сталася, як нам думалося, застуда – у кожного по своєму сценарію. Почала донька Влада – чотири дні сильно боліло горло і нежить. Потім занедужала дружина Світлана – горло, температура 38,2, головний біль, кашель. Син Ярослав почав кашляти, але без температури, на оці проявився кон’юктивіт, боліла голова. Мені два вечори було зле, температура була не вище 37,2, кашлю не було, голова боліла і спину ламало – я думав, що обпікся, доки ходив в озері по 200 метрів до глибини. Словом, ми вирішили – ГРВІ, бо перепади нічної і денної температур на Світязі сягали 20 градусів", - пише журналіст.



Спочатку родині вдалось подолати симптоми, проте, після повернення додому рідним Костянтина Грубича знову стало зле.



"Лікувалися по-похІдному: пили чаї, збивали температуру, і за кілька днів все минуло. Начебто.



Вже у Києві повторно затемпературила Світлана. Їй було кілька днів ой як негарно: кашель, ознаки гаймориту, плигання температури. Пік припав на вихідні, коли сімейний лікар недосяжний. Зле було і Ярославу: посилився кашель і запалення на оці".



Здати ПЛР-тести журналісту та його сім'ї порадив терапевт.



"Знаючи, що завтра на роботу, ми з донькою скористалися страховкою і здали плр-тести. Результати отримали різні – Влада не має коронавірусу, я – навпаки.



Сімейна лікарка викликала додому бригаду для взяття тестів у дружини і сина. Результати отримали теж парадоксальні: у дружини прогноз справдився, тобто ковід. У сина – нічого не виявили, хоча він був налаштований "хворіти". Себе відношу до тих, хто хворіє майже безсимптомно".



Зрештою, журналіст закликає усіх не ігнорувати заходи безпеки та дотримуватись карантинних вимог.



"Насправді коронавірус не вигадка і не чиясь забаганка збагатитися і налякати усіх. Це реальність, яка рано чи пізно торкнеться кожного. Шукати причини виникнення болячки саме у мене – Шерлок Холмс запариться. Бо контактів різних було багато, при цьому ані масок, ані соціальної дистанції ніхто з моїх близьких не уникав.



Найбільша вірогідність зараження – поїздка у поїзді. Купували квитки як на двох у купе, а насправді зустріли там сусідів, їхали у вщент заселеному вагоні. Симптоми застуди проявилися саме через 7-8 днів після тої поїздки.



Ну то таке, вже нічого не зміниш. Нам. А комусь ще можна запобігти хворобі: дотримуйтеся усіх карантинних вимог, обробляйте руки, носіть маски і не будьте легковажними. Бо не всім пощастить перенести нову хворобу легко і без наслідків. Знайте цю інформацію. Наша історія – як аргумент бути пильними", - йдеться в дописі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відомий телеведучийзахворів на коронавірус і розповів, як виявив COVID-19 та які симптоми були у його рідних.Про це журналіст написав на своїй сторінці у facebook Медійник переконаний, що інфікувався коронавірусом під час поїздки на Волинь."Протягом поїздки на Шацькі озера у нашій родині сталася, як нам думалося, застуда – у кожного по своєму сценарію. Почала донька– чотири дні сильно боліло горло і нежить. Потім занедужала дружина– горло, температура 38,2, головний біль, кашель. Синпочав кашляти, але без температури, на оці проявився кон’юктивіт, боліла голова. Мені два вечори було зле, температура була не вище 37,2, кашлю не було, голова боліла і спину ламало – я думав, що обпікся, доки ходив в озері по 200 метрів до глибини. Словом, ми вирішили – ГРВІ, бо перепади нічної і денної температур на Світязі сягали 20 градусів", - пише журналіст.Спочатку родині вдалось подолати симптоми, проте, після повернення додому рідним Костянтина Грубича знову стало зле."Лікувалися по-похІдному: пили чаї, збивали температуру, і за кілька днів все минуло. Начебто.Вже у Києві повторно затемпературила Світлана. Їй було кілька днів ой як негарно: кашель, ознаки гаймориту, плигання температури. Пік припав на вихідні, коли сімейний лікар недосяжний. Зле було і Ярославу: посилився кашель і запалення на оці".Здати ПЛР-тести журналісту та його сім'ї порадив терапевт."Знаючи, що завтра на роботу, ми з донькою скористалися страховкою і здали плр-тести. Результати отримали різні – Влада не має коронавірусу, я – навпаки.Сімейна лікарка викликала додому бригаду для взяття тестів у дружини і сина. Результати отримали теж парадоксальні: у дружини прогноз справдився, тобто ковід. У сина – нічого не виявили, хоча він був налаштований "хворіти". Себе відношу до тих, хто хворіє майже безсимптомно".Зрештою, журналіст закликає усіх не ігнорувати заходи безпеки та дотримуватись карантинних вимог."Насправді коронавірус не вигадка і не чиясь забаганка збагатитися і налякати усіх. Це реальність, яка рано чи пізно торкнеться кожного. Шукати причини виникнення болячки саме у мене – Шерлок Холмс запариться. Бо контактів різних було багато, при цьому ані масок, ані соціальної дистанції ніхто з моїх близьких не уникав.Найбільша вірогідність зараження – поїздка у поїзді. Купували квитки як на двох у купе, а насправді зустріли там сусідів, їхали у вщент заселеному вагоні. Симптоми застуди проявилися саме через 7-8 днів після тої поїздки.Ну то таке, вже нічого не зміниш. Нам. А комусь ще можна запобігти хворобі: дотримуйтеся усіх карантинних вимог, обробляйте руки, носіть маски і не будьте легковажними. Бо не всім пощастить перенести нову хворобу легко і без наслідків. Знайте цю інформацію. Наша історія – як аргумент бути пильними", - йдеться в дописі.

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