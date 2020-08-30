У Криму пронісся потужний торнадо. ВІДЕО





Відеоролики з природним явищем почали з’являтися у мережі: торнадо також помітили у Чорноморському та Сакському районах півострова, пишуть



За потужним торнадо у Криму спостерігали як неподалік узбережжя, так і в полях.



Як зауважили фахівці, таке природне явище триває не довше, ніж 30 хвилин.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неподалік Євпаторії у Криму пронісся потужний торнадо.Відеоролики з природним явищем почали з’являтися у мережі: торнадо також помітили у Чорноморському та Сакському районах півострова, пишуть Факти За потужним торнадо у Криму спостерігали як неподалік узбережжя, так і в полях.Як зауважили фахівці, таке природне явище триває не довше, ніж 30 хвилин.

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