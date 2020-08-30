У Криму пронісся потужний торнадо. ВІДЕО
Сьогодні, 01:42
Неподалік Євпаторії у Криму пронісся потужний торнадо.
Відеоролики з природним явищем почали з’являтися у мережі: торнадо також помітили у Чорноморському та Сакському районах півострова, пишуть Факти.
За потужним торнадо у Криму спостерігали як неподалік узбережжя, так і в полях.
Як зауважили фахівці, таке природне явище триває не довше, ніж 30 хвилин.
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Відеоролики з природним явищем почали з’являтися у мережі: торнадо також помітили у Чорноморському та Сакському районах півострова, пишуть Факти.
За потужним торнадо у Криму спостерігали як неподалік узбережжя, так і в полях.
Як зауважили фахівці, таке природне явище триває не довше, ніж 30 хвилин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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