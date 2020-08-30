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У Криму пронісся потужний торнадо. ВІДЕО

У Криму пронісся потужний торнадо. ВІДЕО
Неподалік Євпаторії у Криму пронісся потужний торнадо.

Відеоролики з природним явищем почали з’являтися у мережі: торнадо також помітили у Чорноморському та Сакському районах півострова, пишуть Факти.

За потужним торнадо у Криму спостерігали як неподалік узбережжя, так і в полях.

Як зауважили фахівці, таке природне явище триває не довше, ніж 30 хвилин.


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Теги: Крим, торнадо
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