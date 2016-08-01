До Землі наближається астероїд розміром із багатоповерхівку
Сьогодні, 03:49
У вівторок, 1 вересня, поблизу Землі пролетить астероїд розміром із багатоповерхівку.
Астероїд 2011 ES4 цього дня буде ближче до Землі, ніж Місяць. Про це пишуть Факти з посиланням на NASA.
Небесне тіло наблизиться до нашої планети на відстань щонайменше 120 тис. км. Для порівняння: відстань від Місяця до Землі становить 384,4 тис. км.
Астероїд рухатиметься зі швидкістю 29 367 км/год.
У NASA запевняють, що “близький” підхід астероїда до Землі не несе жодної загрози землянам.
Навколоземний об’єкт 2011 ES4 допоможе вченим дослідити історію нашої Сонячної системи, заявили в космічному агентстві.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Астероїд 2011 ES4 цього дня буде ближче до Землі, ніж Місяць. Про це пишуть Факти з посиланням на NASA.
Небесне тіло наблизиться до нашої планети на відстань щонайменше 120 тис. км. Для порівняння: відстань від Місяця до Землі становить 384,4 тис. км.
Астероїд рухатиметься зі швидкістю 29 367 км/год.
У NASA запевняють, що “близький” підхід астероїда до Землі не несе жодної загрози землянам.
Навколоземний об’єкт 2011 ES4 допоможе вченим дослідити історію нашої Сонячної системи, заявили в космічному агентстві.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині водій хотів відкупитися від поліції за 200 гривень, а сплатить у понад 40 разів більше
Сьогодні, 04:26
До Землі наближається астероїд розміром із багатоповерхівку
Сьогодні, 03:49
У Криму пронісся потужний торнадо. ВІДЕО
Сьогодні, 01:42
На Волині поліцейські виявили чоловіка, який хотів заробити на контрабандних цигарках
Сьогодні, 00:34