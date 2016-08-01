До Землі наближається астероїд розміром із багатоповерхівку





Астероїд 2011 ES4 цього дня буде ближче до Землі, ніж Місяць. Про це пишуть



Небесне тіло наблизиться до нашої планети на відстань щонайменше 120 тис. км. Для порівняння: відстань від Місяця до Землі становить 384,4 тис. км.



Астероїд рухатиметься зі швидкістю 29 367 км/год.



У NASA запевняють, що “близький” підхід астероїда до Землі не несе жодної загрози землянам.



Навколоземний об’єкт 2011 ES4 допоможе вченим дослідити історію нашої Сонячної системи, заявили в космічному агентстві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок, 1 вересня, поблизу Землі пролетить астероїд розміром із багатоповерхівку.Астероїд 2011 ES4 цього дня буде ближче до Землі, ніж Місяць. Про це пишуть Факти з посиланням на NASA Небесне тіло наблизиться до нашої планети на відстань щонайменше 120 тис. км. Для порівняння: відстань від Місяця до Землі становить 384,4 тис. км.Астероїд рухатиметься зі швидкістю 29 367 км/год.У NASA запевняють, що “близький” підхід астероїда до Землі не несе жодної загрози землянам.Навколоземний об’єкт 2011 ES4 допоможе вченим дослідити історію нашої Сонячної системи, заявили в космічному агентстві.

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