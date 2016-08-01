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До Землі наближається астероїд розміром із багатоповерхівку

До Землі наближається астероїд розміром із багатоповерхівку
У вівторок, 1 вересня, поблизу Землі пролетить астероїд розміром із багатоповерхівку.

Астероїд 2011 ES4 цього дня буде ближче до Землі, ніж Місяць. Про це пишуть Факти з посиланням на NASA.

Небесне тіло наблизиться до нашої планети на відстань щонайменше 120 тис. км. Для порівняння: відстань від Місяця до Землі становить 384,4 тис. км.

Астероїд рухатиметься зі швидкістю 29 367 км/год.

У NASA запевняють, що “близький” підхід астероїда до Землі не несе жодної загрози землянам.

Навколоземний об’єкт 2011 ES4 допоможе вченим дослідити історію нашої Сонячної системи, заявили в космічному агентстві.

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Теги: астероїд, Земля
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