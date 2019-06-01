На Волині водій хотів відкупитися від поліції за 200 гривень, а сплатить у понад 40 разів більше





Чоловік підійшов до патрульних, коли ті виписували протокол, і запропонував хабар у розмірі 200 гривень, пише



Правоохоронці попередили його про кримінальну відповідальність за пропозицію надання неправомірної вигоди. Однак порушник ПДР й далі продовжив пропонувати гроші.



На місце викликали працівників Ковельського відділу поліції, які зафіксували факт пропозиції хабаря. Матеріали справи відправили до суду.



Правопорушник визнав свою провину. Під час досудового розслідування він уклав із прокурором угоду про визнання винуватості, погодившись на призначення покарання, передбаченого нею.



Ковельський міськрайонний суд затвердив угоду та оштрафував водія на 8500 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі міжнародного значення М07 Київ – Ковель – Ягодин на ділянці 441 км + 500 м патрульні зупинили вантажний автомобіль «MAN L2000», оскільки його водій перевищив допустиму швидкість руху по населеному пункту.Чоловік підійшов до патрульних, коли ті виписували протокол, і запропонував хабар у розмірі 200 гривень, пише Ковель медіа Правоохоронці попередили його про кримінальну відповідальність за пропозицію надання неправомірної вигоди. Однак порушник ПДР й далі продовжив пропонувати гроші.На місце викликали працівників Ковельського відділу поліції, які зафіксували факт пропозиції хабаря. Матеріали справи відправили до суду.Правопорушник визнав свою провину. Під час досудового розслідування він уклав із прокурором угоду про визнання винуватості, погодившись на призначення покарання, передбаченого нею.Ковельський міськрайонний суд затвердив угоду та оштрафував водія на 8500 гривень.

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