вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині водій хотів відкупитися від поліції за 200 гривень, а сплатить у понад 40 разів більше

На Волині водій хотів відкупитися від поліції за 200 гривень, а сплатить у понад 40 разів більше
На автодорозі міжнародного значення М07 Київ – Ковель – Ягодин на ділянці 441 км + 500 м патрульні зупинили вантажний автомобіль «MAN L2000», оскільки його водій перевищив допустиму швидкість руху по населеному пункту.

Чоловік підійшов до патрульних, коли ті виписували протокол, і запропонував хабар у розмірі 200 гривень, пише Ковель медіа.

Правоохоронці попередили його про кримінальну відповідальність за пропозицію надання неправомірної вигоди. Однак порушник ПДР й далі продовжив пропонувати гроші.

На місце викликали працівників Ковельського відділу поліції, які зафіксували факт пропозиції хабаря. Матеріали справи відправили до суду.

Правопорушник визнав свою провину. Під час досудового розслідування він уклав із прокурором угоду про визнання винуватості, погодившись на призначення покарання, передбаченого нею.

Ковельський міськрайонний суд затвердив угоду та оштрафував водія на 8500 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, хабар, водій, суд, штраф
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині водій хотів відкупитися від поліції за 200 гривень, а сплатить у понад 40 разів більше
Сьогодні, 04:26
До Землі наближається астероїд розміром із багатоповерхівку
Сьогодні, 03:49
Для рибогосподарських потреб: на Волині здають в оренду ділянку з водоймою
Сьогодні, 02:14
У Криму пронісся потужний торнадо. ВІДЕО
Сьогодні, 01:42
На Волині поліцейські виявили чоловіка, який хотів заробити на контрабандних цигарках
Сьогодні, 00:34
Схожі новини
У Луцьку п'яний водій хотів відкупитись від патрульних за 5 тисяч гривень, а сплатить вдвічі більше У Луцьку п'яний водій хотів відкупитись від патрульних за 5 тисяч гривень, а сплатить вдвічі більше
05 серпень, 04:20
На Волині п'яний водій хотів відкупитися від поліції На Волині п'яний водій хотів відкупитися від поліції
22 червень, 07:18
За спробу дати хабар поліцейським волинянин відбувся штрафом За спробу дати хабар поліцейським волинянин відбувся штрафом
01 червень, 2019, 22:43
Поклав папку з грішми: у Луцьку водій вантажівки хотів підкупити поліцейського Поклав папку з грішми: у Луцьку водій вантажівки хотів підкупити поліцейського
24 грудень, 2018, 19:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині водій хотів відкупитися від поліції за 200 гривень, а сплатить у понад 40 разів більше
Сьогодні, 04:26
 0
До Землі наближається астероїд розміром із багатоповерхівку
Сьогодні, 03:49
 0
Для рибогосподарських потреб: на Волині здають в оренду ділянку з водоймою
Сьогодні, 02:14
 0
У Криму пронісся потужний торнадо. ВІДЕО
Сьогодні, 01:42
 0
На Волині поліцейські виявили чоловіка, який хотів заробити на контрабандних цигарках
Сьогодні, 00:34
 0
Медіа
відео
1/8