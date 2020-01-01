вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ранок 31 серпня: у Україні – 2 141 новий випадок коронавірусу, на Волині – 54

Ранок 31 серпня: у Україні – 2 141 новий випадок коронавірусу, на Волині – 54
В Україні станом на 31 серпня зафіксували 121 215 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - 2 141.

Про це йдеться на ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Найбільше нових випадків за добу виявили у Києві (277), Харківській (187), Одеській (189) областях.

Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 557 людей, з них 30 - за останню добу.

57 114 людей одужали від коронавірусу в Україні, 380 - за останню добу.

На Волині загалом захворіли 5 471 людей, з них за останню добу - 54. померло - 119 людей. Протягом останньої доби, на жаль, від ускладнень хвороби в області померли двоє людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: РНБО, коронавірус, статистика, Україна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин відвідав 31 країну світу і 50 разів перетинав Атлантичний океан
Сьогодні, 09:31
Курс валют у Луцьку на 31 серпня
Сьогодні, 09:07
Ранок 31 серпня: у Україні – 2 141 новий випадок коронавірусу, на Волині – 54
Сьогодні, 08:56
Початок нової ери будівництва на Волині: «Інвестор» презентував ЖК «Амстердам»*
Сьогодні, 08:45
Відомий телеведучий, ймовірно, заразився коронавірусом під час відпочинку на Шацьких озерах
Сьогодні, 08:12
Схожі новини
Ранок 30 серпня: у Україні – 2096 нових випадків коронавірусу, на Волині – 47 Ранок 30 серпня: у Україні – 2096 нових випадків коронавірусу, на Волині – 47
30 серпень, 09:05
Новий антирекорд: в Україні – 2 438 випадків коронавірусу за добу, на Волині – 52 Новий антирекорд: в Україні – 2 438 випадків коронавірусу за добу, на Волині – 52
28 серпень, 08:59
Ранок 26 серпня: в Україні – 1670 нових випадків коронавірусу, на Волині – 34 Ранок 26 серпня: в Україні – 1670 нових випадків коронавірусу, на Волині – 34
26 серпень, 09:03
Ранок 25 серпня: в Україні – 1658 нових випадків коронавірусу, на Волині – 40 Ранок 25 серпня: в Україні – 1658 нових випадків коронавірусу, на Волині – 40
25 серпень, 09:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку викрили магазин, який торгує алкоголем у заборонений час
Сьогодні, 09:49
 0
Волинянин відвідав 31 країну світу і 50 разів перетинав Атлантичний океан
Сьогодні, 09:31
 0
Курс валют у Луцьку на 31 серпня
Сьогодні, 09:07
 0
Ранок 31 серпня: у Україні – 2 141 новий випадок коронавірусу, на Волині – 54
Сьогодні, 08:56
 0
Початок нової ери будівництва на Волині: «Інвестор» презентував ЖК «Амстердам»*
Сьогодні, 08:45
 0
Медіа
відео
1/8