Ранок 31 серпня: у Україні – 2 141 новий випадок коронавірусу, на Волині – 54





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Найбільше нових випадків за добу виявили у Києві (277), Харківській (187), Одеській (189) областях.



Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 557 людей, з них 30 - за останню добу.



57 114 людей одужали від коронавірусу в Україні, 380 - за останню добу.



На Волині загалом захворіли 5 471 людей, з них за останню добу - 54. померло - 119 людей. Протягом останньої доби, на жаль, від ускладнень хвороби в області померли двоє людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні станом на 31 серпня зафіксували 121 215 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - 2 141.Про це йдеться на ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.Найбільше нових випадків за добу виявили у Києві (277), Харківській (187), Одеській (189) областях.Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 557 людей, з них 30 - за останню добу.57 114 людей одужали від коронавірусу в Україні, 380 - за останню добу.На Волині загалом захворіли 5 471 людей, з них за останню добу - 54. померло - 119 людей. Протягом останньої доби, на жаль, від ускладнень хвороби в області померли двоє людей.

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