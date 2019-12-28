У Луцьку викрили магазин, який торгує алкоголем у заборонений час
Сьогодні, 09:49
Луцькі муніципали уже вкотре викривають продавців, які торгують алкоголем у заборонений час.
Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцькради у facebook.
Так, муніципали виявили порушення у магазині "Продукти", який знаходиться на вулиці Ковельській, 88. Продавчиня торгувала алкогольними напоями у заборонений час доби.
у заборонений рішенням Луцької міської ради від 20.04.2011 № 9/23 «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» із змінами, час з 22.00 до 08.00.
На продавця склали протокол про адміністративне правопорушення за порушення ч.2 ст. 156 КУпАП та направили на розгляд комісії за місцем проживання порушниці. До слова, штраф за таке порушення передбачений у розмірі від 1700 до 6800 грн.
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Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцькради у facebook.
Так, муніципали виявили порушення у магазині "Продукти", який знаходиться на вулиці Ковельській, 88. Продавчиня торгувала алкогольними напоями у заборонений час доби.
у заборонений рішенням Луцької міської ради від 20.04.2011 № 9/23 «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» із змінами, час з 22.00 до 08.00.
На продавця склали протокол про адміністративне правопорушення за порушення ч.2 ст. 156 КУпАП та направили на розгляд комісії за місцем проживання порушниці. До слова, штраф за таке порушення передбачений у розмірі від 1700 до 6800 грн.
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Коментарі 1
Ві до шуберта вночі підїдьте там можна затаритись по повній і все норм юОдним можна а іншим ні,нащо той цирк
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