Дві смерті і 54 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 31 серпня

За останню добу на Волині зареєстрували 54 нових випадки захворювання на COVID-19.Одужало за добу 18 осіб. Два випадки хвороби завершилося летально (померли 2 мешканці Луцького району), - інформують у Волинскій ОДА.Нові випадки виявили: м. Луцьк – 9, Луцький район – 9, м. Нововолинськ – 3, Володимир – Волинський район – 4, Горохівський район – 5, Ковельський район – 2, Любешівський район – 2, Маневицький район – 9, Рожищенський район – 3, Старовижівський район – 4, Турійський район – 4.Станом на 31 серпня в області зареєстрували 5471 випадок COVID-19, який підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 3878 осіб. 119 випадків хвороби завершилось летально.Загалом коронавірусна хвороба виявили:• м. Луцьк – 1463 (в т.ч. 29 летальних)• Луцький район – 606 (в т.ч. 10 летальних)• м. Нововолинськ – 294 (в т. ч. 10 летальних)• Іваничівський район – 95• Володимир-Волинський район – 376 (в т. ч. 6 летальних)• Горохівський район – 258 (в тому числі 3 летальних)• Камінь-Каширський район – 269 (в т.ч. 9 летальних)• Ківерцівський район – 534 ( в т. ч. 14 летальних)• Ковельський район – 457 (в тому числі 11 летальних),• Локачинський район – 53• Любомльський район – 72• Любешівський район – 189 (в тому числі 5 летальних)• Маневицький район – 301 ( в тому числі 8 летальних)• Ратнівський район – 205 (в т.ч. 8 летальних)• Рожищенський район – 77 (в тому числі 2 летальних)• Старовижівський район – 103 ( в т.ч. 2 летальних)• Турійський район – 77 ( в тому числі 1 летальний)• Шацький район – 42 (в тому числі 1 летальний)За попередню добу надійшло 55 повідомлень про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 33099 осіб. В тому числі за останню добу обстежено 472 особи.