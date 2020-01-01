Дві смерті і 54 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 31 серпня
Сьогодні, 09:54
За останню добу на Волині зареєстрували 54 нових випадки захворювання на COVID-19.
Одужало за добу 18 осіб. Два випадки хвороби завершилося летально (померли 2 мешканці Луцького району), - інформують у Волинскій ОДА.
Нові випадки виявили: м. Луцьк – 9, Луцький район – 9, м. Нововолинськ – 3, Володимир – Волинський район – 4, Горохівський район – 5, Ковельський район – 2, Любешівський район – 2, Маневицький район – 9, Рожищенський район – 3, Старовижівський район – 4, Турійський район – 4.
Станом на 31 серпня в області зареєстрували 5471 випадок COVID-19, який підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 3878 осіб. 119 випадків хвороби завершилось летально.
Загалом коронавірусна хвороба виявили:
• м. Луцьк – 1463 (в т.ч. 29 летальних)
• Луцький район – 606 (в т.ч. 10 летальних)
• м. Нововолинськ – 294 (в т. ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 95
• Володимир-Волинський район – 376 (в т. ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 258 (в тому числі 3 летальних)
• Камінь-Каширський район – 269 (в т.ч. 9 летальних)
• Ківерцівський район – 534 ( в т. ч. 14 летальних)
• Ковельський район – 457 (в тому числі 11 летальних),
• Локачинський район – 53
• Любомльський район – 72
• Любешівський район – 189 (в тому числі 5 летальних)
• Маневицький район – 301 ( в тому числі 8 летальних)
• Ратнівський район – 205 (в т.ч. 8 летальних)
• Рожищенський район – 77 (в тому числі 2 летальних)
• Старовижівський район – 103 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 77 ( в тому числі 1 летальний)
• Шацький район – 42 (в тому числі 1 летальний)
За попередню добу надійшло 55 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 33099 осіб. В тому числі за останню добу обстежено 472 особи.
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Одужало за добу 18 осіб. Два випадки хвороби завершилося летально (померли 2 мешканці Луцького району), - інформують у Волинскій ОДА.
Нові випадки виявили: м. Луцьк – 9, Луцький район – 9, м. Нововолинськ – 3, Володимир – Волинський район – 4, Горохівський район – 5, Ковельський район – 2, Любешівський район – 2, Маневицький район – 9, Рожищенський район – 3, Старовижівський район – 4, Турійський район – 4.
Станом на 31 серпня в області зареєстрували 5471 випадок COVID-19, який підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 3878 осіб. 119 випадків хвороби завершилось летально.
Загалом коронавірусна хвороба виявили:
• м. Луцьк – 1463 (в т.ч. 29 летальних)
• Луцький район – 606 (в т.ч. 10 летальних)
• м. Нововолинськ – 294 (в т. ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 95
• Володимир-Волинський район – 376 (в т. ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 258 (в тому числі 3 летальних)
• Камінь-Каширський район – 269 (в т.ч. 9 летальних)
• Ківерцівський район – 534 ( в т. ч. 14 летальних)
• Ковельський район – 457 (в тому числі 11 летальних),
• Локачинський район – 53
• Любомльський район – 72
• Любешівський район – 189 (в тому числі 5 летальних)
• Маневицький район – 301 ( в тому числі 8 летальних)
• Ратнівський район – 205 (в т.ч. 8 летальних)
• Рожищенський район – 77 (в тому числі 2 летальних)
• Старовижівський район – 103 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 77 ( в тому числі 1 летальний)
• Шацький район – 42 (в тому числі 1 летальний)
За попередню добу надійшло 55 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 33099 осіб. В тому числі за останню добу обстежено 472 особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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