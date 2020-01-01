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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Дві смерті і 54 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 31 серпня

Дві смерті і 54 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 31 серпня
За останню добу на Волині зареєстрували 54 нових випадки захворювання на COVID-19.

Одужало за добу 18 осіб. Два випадки хвороби завершилося летально (померли 2 мешканці Луцького району), - інформують у Волинскій ОДА.

Нові випадки виявили: м. Луцьк – 9, Луцький район – 9, м. Нововолинськ – 3, Володимир – Волинський район – 4, Горохівський район – 5, Ковельський район – 2, Любешівський район – 2, Маневицький район – 9, Рожищенський район – 3, Старовижівський район – 4, Турійський район – 4.

Станом на 31 серпня в області зареєстрували 5471 випадок COVID-19, який підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 3878 осіб. 119 випадків хвороби завершилось летально.

Загалом коронавірусна хвороба виявили:

• м. Луцьк – 1463 (в т.ч. 29 летальних)

• Луцький район – 606 (в т.ч. 10 летальних)

• м. Нововолинськ – 294 (в т. ч. 10 летальних)

• Іваничівський район – 95

• Володимир-Волинський район – 376 (в т. ч. 6 летальних)

• Горохівський район – 258 (в тому числі 3 летальних)

• Камінь-Каширський район – 269 (в т.ч. 9 летальних)

• Ківерцівський район – 534 ( в т. ч. 14 летальних)

• Ковельський район – 457 (в тому числі 11 летальних),

• Локачинський район – 53

• Любомльський район – 72

• Любешівський район – 189 (в тому числі 5 летальних)

• Маневицький район – 301 ( в тому числі 8 летальних)

• Ратнівський район – 205 (в т.ч. 8 летальних)

• Рожищенський район – 77 (в тому числі 2 летальних)

• Старовижівський район – 103 ( в т.ч. 2 летальних)

• Турійський район – 77 ( в тому числі 1 летальний)

• Шацький район – 42 (в тому числі 1 летальний)

За попередню добу надійшло 55 повідомлень про підозру на COVID-19.

По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 33099 осіб. В тому числі за останню добу обстежено 472 особи.

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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація
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