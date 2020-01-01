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На Волині втопилися двоє чоловіків

На Волині втопилися двоє чоловіків
За минулий тиждень на Волині у водоймах втопилося двоє людей.

Так, увечері 27 серпня стало відомо, що на озері Тросне біля села Карасин Маневицького району під час відпочинку на воді зник 55-річний чоловік, - пише У ДСНС України у Волинській області.

При обстежені водойми рятувальники виявили тіло потопельника та підняли на поверхню.

А 29 серпня під час купання у ставку в Любомлі в ставку втопився 63-річний чоловік. Тіло потопельника підняли з водойми місцеві жителі, пожежно-рятувальні підрозділи не залучалися.

Загалом початку року в області зареєстрували 34 трагічних випадки загибелі людей на воді, з яких 4 – діти.

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Теги: утоплення, чоловіки
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