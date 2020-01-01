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Викрали, побили і викинули біля дому: деталі смертельної розправи через ревнощі на Волині. ФОТО

Викрали, побили і викинули біля дому: деталі смертельної розправи через ревнощі на Волині. ФОТО
В Любешівському районі працівники місцевої поліції та Головного управління Нацполіції в області розкрили умисне вбивство жителя села Люб’язь. Затримали одного з причетних.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Нагадаємо, у суботу, 29 серпня, на вулиці у селі Люб’язь у Любешівському районі знайшли тіло 37-річного місцевого жителя зі слідами насильницької смерті.

Поліція негайно розпочала комплекс оперативно-розшукових заходів, аби встановити причетних до трагедії. З’ясувалося, що напередодні ввечері двоє чоловіків помістили потерпілого у багажник легкового автомобіля та проти його волі відвезли до ставка, що неподалік дамби між селами Люб’язь та Підкормілля цього ж району. Там один із зловмисників побив волинянина, після чого його знову помістили у багажник автомобіля та відвезли у село за місцем проживання, де залишили поблизу власного будинку. Від отриманих травм чоловік невдовзі помер.
Викрали, побили і викинули біля дому: деталі смертельної розправи через ревнощі на Волині. ФОТО
Викрали, побили і викинули біля дому: деталі смертельної розправи через ревнощі на Волині. ФОТО


Співробітники поліції оперативно встановили, що злочин скоїли місцеві мешканці: зробили вони це на грунті з’ясування особистих стосунків. Їхній транспортний засіб вилучили.

Слідчі повідомили 31-річному волинянину про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Його затримали у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про оголошення підозри 30-річному співучаснику злочину за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Відомо, що таким чином чоловік вирішив розправитися із загиблим через підозру у інтимних стосунках з його дружиною.

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Теги: вбивство, Люб'язь, Волинь, ревнощы, коханець
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