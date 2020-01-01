Де на Волині та у Луцьку не буде світла 1 вересня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 1 вересня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 17:00
с. Бегета, вул.: Нова, Першотравнева,
2. 09:00 – 17:00
с. Шистів, вул.: Садова.
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Іваничівський район
1. 09:30 – 17:00
церква Волиця
с.Волиця, територія ферми.
Камінь-Каширський район
1. 10:00 – 13:00
с. Залісся.
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-116 09:00 – 17:00
Ківерцівське МСТ – магазин
ФОП Верхогляд М.П. - магазин
м.Ківерці вул.Залізниця, буд.2,4,6,
вул.Куліша,
вул.Захисників України
вул.Глінки,
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-73 09:00 – 17:00
с. Сокиричі – с/рада, клуб,медпункт,церква, пошта
ФОП Літвінчук Р.С. - магазин
ФОП Морозова Л.Д. - магазин
ФОП Гриб О.А. - магазин
Ківерцівське ССТ - магазин с.Сокиричі
вул.Молодіжна,буд.1-35,
вул.Весняна,буд.1-25,
вул.Центральна,буд.1-12,
вул.Лісова,1-27,
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-208 09:00 – 17:00
с. Сильне – с/рада,клуб, медпункт, школа, церква АТС
ФОП Смірнов С.А. - магазин
с. Сильне
вул. Л.Українки
вул. Шкільна
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-65 09:00 – 17:00
с,Хорлупи - дитячий садок , медпункт
Олицьке ССТ - магазин с.Хорлупи
вул.Відродження,
вул.Шлях,
5 ПС 35 Холоневичі
секція шин 10 кВ 10:00 – 16:00
ТзОВ"Шанс Вік" – холодильні установки
с. Холоневичі – школа, с/рада, дитсадок, клуб, лікарня
ФОП Романюк Л.С. - магазин
ФОП Піддубний А.А. - д/о цех
ФОП Піддубний Г.Ф. – д/о цех
ТзОВ "Українське дерево" – д/о цех
П-ць Ройко А.М. – д/о цех
Арендарчук Р.М. – д/о цех
ФОП Бондарчук М.І. – тракторна бригада
КП`Конвалія` - аптека
ФОП Філюк О.В. - кіоск
с. Липно – школа, церква, АТС,
СГВК ім. Шевченка - приміщення
ФОП Гусак Т.М. – приміщення
ФОП Панасюк С.М. - магазин
ФОП Переходько С.Ф. - магазин
ФОП Войтович Н.А. - магазин
с.Знамирівка - школа, клуб, медпункт, церква
ФОП Піддубний Г.Ф. - магазин
с. Липно – повністю
с. Знемирівка - повністю
с. Холоневичі - повністю
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Локачинський район
1 Л-1 від КТП-111
чистка траси 09:00 – 17:00 с. Заячиці, вул. Колгоспна, вул. Жовтнева, вул. Польова, вул. Набережна
2 Л-1 від КТП-58
чистка траси 09:00 – 17:00 с. Вілька Садівська, вул. Приозерна, вул. Лісова
місто Луцьк
1 ПЛ-10 кВ Л-61
від ТП-168 до ТП-85
Чистка траси 09:00 – 17:00 Волинські оптичні мережі
ТП-513
ФОП Мурзіна
ГК «Жигулі»
Гастроном №2 вул. Садовського
вул. Прилуцька
пров. Прилуцький
вул. Східна
вул. Східно-Межова
вул. Вишнівецька
вул. Хрещата
вул. Млинівська
вул. Балакірєва
вул. Надрічна
вул. Збаразька
пров. І-й, ІІ-й Збаразький
вул. Привітна
вул. Калинова
вул. Сонячна
вул. П. Мирного
вул. Скрябіна
вул. Бородіна
вул. Н. Левичького
2 ТП-202
РУ-0,4 кВ І-сш
Монтаж обліку 13:30 – 17:00 вул. Конякіна, 10а, 12, 12б, 14б
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Любомльський та Шацький райони
1. 10:00 – 17:00
Магазин ФОП Гаврилюк Валентина Володимирівна м.Любомль вул.Дружби Мохнюка Братуня Кибенка
2 ПЛ04кВ КТП473 10:00 – 17:00
с.Гуща
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0.4кВ Л-7 від ТП-11 09:00 – 17:00 м.Нововолинськ: вул.Маяковського 22-42, Небесної сотні 18-30,23-39, О.Пчілки 20-28, А.Кримького 21-23,28-34
2 ПЛ-0.4кВ Л-8 від ТП-36 09:00 – 17:00
м.Нововолинськ: вул. Польова. Ціолковського 29-35,34-42, Довженка, І.Франка 8,10
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ПЛ-10кВ Л71-01 09:00 – 17:00 с.Переспа (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю)
2 ПЛ-10кВ Л30-01 09:00 – 17:00 с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю) с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю)
3 ПЛ-0,4кВ від ЗТП-95 09:00 – 17:00 м.Рожище учбові корпуси, гуртожиток, котельня, їдальня, “Ощадбанк”, районна рада, магазин “Калина”. м..Рожище, вул.Грушевського, 1 Травня, 1Б-3А, Січових Стрільців.
4 ПЛ-0,4кВ від ЩТП-507 09:00 – 17:00 с.Рудка-Козинська, вул.Оновлена, Молодіжна.
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-52 09:00 – 17:00 с.Сокіл школа, магазини, виробничий комплекс, амбулаторія, насосна, храм, млин, пекарня. с.Сокіл, вул. Незалежності, Озерна, Тиха, Червоний Хрест.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-159 09:00 – 17:00 с.Вічині ППМ, клуб, контора с/р, АТС, поштове відділення, магазини, ФАП, церква. с.Вічині, вул.Степова, Центральна, Польова, Миру, Берегова.
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 17:00
с. Бегета, вул.: Нова, Першотравнева,
2. 09:00 – 17:00
с. Шистів, вул.: Садова.
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Іваничівський район
1. 09:30 – 17:00
церква Волиця
с.Волиця, територія ферми.
Камінь-Каширський район
1. 10:00 – 13:00
с. Залісся.
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-116 09:00 – 17:00
Ківерцівське МСТ – магазин
ФОП Верхогляд М.П. - магазин
м.Ківерці вул.Залізниця, буд.2,4,6,
вул.Куліша,
вул.Захисників України
вул.Глінки,
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-73 09:00 – 17:00
с. Сокиричі – с/рада, клуб,медпункт,церква, пошта
ФОП Літвінчук Р.С. - магазин
ФОП Морозова Л.Д. - магазин
ФОП Гриб О.А. - магазин
Ківерцівське ССТ - магазин с.Сокиричі
вул.Молодіжна,буд.1-35,
вул.Весняна,буд.1-25,
вул.Центральна,буд.1-12,
вул.Лісова,1-27,
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-208 09:00 – 17:00
с. Сильне – с/рада,клуб, медпункт, школа, церква АТС
ФОП Смірнов С.А. - магазин
с. Сильне
вул. Л.Українки
вул. Шкільна
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-65 09:00 – 17:00
с,Хорлупи - дитячий садок , медпункт
Олицьке ССТ - магазин с.Хорлупи
вул.Відродження,
вул.Шлях,
5 ПС 35 Холоневичі
секція шин 10 кВ 10:00 – 16:00
ТзОВ"Шанс Вік" – холодильні установки
с. Холоневичі – школа, с/рада, дитсадок, клуб, лікарня
ФОП Романюк Л.С. - магазин
ФОП Піддубний А.А. - д/о цех
ФОП Піддубний Г.Ф. – д/о цех
ТзОВ "Українське дерево" – д/о цех
П-ць Ройко А.М. – д/о цех
Арендарчук Р.М. – д/о цех
ФОП Бондарчук М.І. – тракторна бригада
КП`Конвалія` - аптека
ФОП Філюк О.В. - кіоск
с. Липно – школа, церква, АТС,
СГВК ім. Шевченка - приміщення
ФОП Гусак Т.М. – приміщення
ФОП Панасюк С.М. - магазин
ФОП Переходько С.Ф. - магазин
ФОП Войтович Н.А. - магазин
с.Знамирівка - школа, клуб, медпункт, церква
ФОП Піддубний Г.Ф. - магазин
с. Липно – повністю
с. Знемирівка - повністю
с. Холоневичі - повністю
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Локачинський район
1 Л-1 від КТП-111
чистка траси 09:00 – 17:00 с. Заячиці, вул. Колгоспна, вул. Жовтнева, вул. Польова, вул. Набережна
2 Л-1 від КТП-58
чистка траси 09:00 – 17:00 с. Вілька Садівська, вул. Приозерна, вул. Лісова
місто Луцьк
1 ПЛ-10 кВ Л-61
від ТП-168 до ТП-85
Чистка траси 09:00 – 17:00 Волинські оптичні мережі
ТП-513
ФОП Мурзіна
ГК «Жигулі»
Гастроном №2 вул. Садовського
вул. Прилуцька
пров. Прилуцький
вул. Східна
вул. Східно-Межова
вул. Вишнівецька
вул. Хрещата
вул. Млинівська
вул. Балакірєва
вул. Надрічна
вул. Збаразька
пров. І-й, ІІ-й Збаразький
вул. Привітна
вул. Калинова
вул. Сонячна
вул. П. Мирного
вул. Скрябіна
вул. Бородіна
вул. Н. Левичького
2 ТП-202
РУ-0,4 кВ І-сш
Монтаж обліку 13:30 – 17:00 вул. Конякіна, 10а, 12, 12б, 14б
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Любомльський та Шацький райони
1. 10:00 – 17:00
Магазин ФОП Гаврилюк Валентина Володимирівна м.Любомль вул.Дружби Мохнюка Братуня Кибенка
2 ПЛ04кВ КТП473 10:00 – 17:00
с.Гуща
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0.4кВ Л-7 від ТП-11 09:00 – 17:00 м.Нововолинськ: вул.Маяковського 22-42, Небесної сотні 18-30,23-39, О.Пчілки 20-28, А.Кримького 21-23,28-34
2 ПЛ-0.4кВ Л-8 від ТП-36 09:00 – 17:00
м.Нововолинськ: вул. Польова. Ціолковського 29-35,34-42, Довженка, І.Франка 8,10
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ПЛ-10кВ Л71-01 09:00 – 17:00 с.Переспа (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа (повністю)
с.Тихотин (повністю)
с.Бортяхівка (повністю)
2 ПЛ-10кВ Л30-01 09:00 – 17:00 с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю) с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю)
3 ПЛ-0,4кВ від ЗТП-95 09:00 – 17:00 м.Рожище учбові корпуси, гуртожиток, котельня, їдальня, “Ощадбанк”, районна рада, магазин “Калина”. м..Рожище, вул.Грушевського, 1 Травня, 1Б-3А, Січових Стрільців.
4 ПЛ-0,4кВ від ЩТП-507 09:00 – 17:00 с.Рудка-Козинська, вул.Оновлена, Молодіжна.
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-52 09:00 – 17:00 с.Сокіл школа, магазини, виробничий комплекс, амбулаторія, насосна, храм, млин, пекарня. с.Сокіл, вул. Незалежності, Озерна, Тиха, Червоний Хрест.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-159 09:00 – 17:00 с.Вічині ППМ, клуб, контора с/р, АТС, поштове відділення, магазини, ФАП, церква. с.Вічині, вул.Степова, Центральна, Польова, Миру, Берегова.
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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