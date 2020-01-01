Де на Волині та у Луцьку не буде світла 1 вересня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 1 вересня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00 – 17:00с. Бегета, вул.: Нова, Першотравнева,2. 09:00 – 17:00с. Шистів, вул.: Садова.Вимкнень споживачів не заплановано.1. 09:30 – 17:00церква Волицяс.Волиця, територія ферми.1. 10:00 – 13:00с. Залісся.1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-116 09:00 – 17:00Ківерцівське МСТ – магазинФОП Верхогляд М.П. - магазинм.Ківерці вул.Залізниця, буд.2,4,6,вул.Куліша,вул.Захисників Українивул.Глінки,2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-73 09:00 – 17:00с. Сокиричі – с/рада, клуб,медпункт,церква, поштаФОП Літвінчук Р.С. - магазинФОП Морозова Л.Д. - магазинФОП Гриб О.А. - магазинКіверцівське ССТ - магазин с.Сокиричівул.Молодіжна,буд.1-35,вул.Весняна,буд.1-25,вул.Центральна,буд.1-12,вул.Лісова,1-27,3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-208 09:00 – 17:00с. Сильне – с/рада,клуб, медпункт, школа, церква АТСФОП Смірнов С.А. - магазинс. Сильневул. Л.Українкивул. Шкільна4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-65 09:00 – 17:00с,Хорлупи - дитячий садок , медпунктОлицьке ССТ - магазин с.Хорлупивул.Відродження,вул.Шлях,5 ПС 35 Холоневичісекція шин 10 кВ 10:00 – 16:00ТзОВ"Шанс Вік" – холодильні установкис. Холоневичі – школа, с/рада, дитсадок, клуб, лікарняФОП Романюк Л.С. - магазинФОП Піддубний А.А. - д/о цехФОП Піддубний Г.Ф. – д/о цехТзОВ "Українське дерево" – д/о цехП-ць Ройко А.М. – д/о цехАрендарчук Р.М. – д/о цехФОП Бондарчук М.І. – тракторна бригадаКП`Конвалія` - аптекаФОП Філюк О.В. - кіоскс. Липно – школа, церква, АТС,СГВК ім. Шевченка - приміщенняФОП Гусак Т.М. – приміщенняФОП Панасюк С.М. - магазинФОП Переходько С.Ф. - магазинФОП Войтович Н.А. - магазинс.Знамирівка - школа, клуб, медпункт, церкваФОП Піддубний Г.Ф. - магазинс. Липно – повністюс. Знемирівка - повністюс. Холоневичі - повністюВимкнень споживачів не заплановано.1 Л-1 від КТП-111чистка траси 09:00 – 17:00 с. Заячиці, вул. Колгоспна, вул. Жовтнева, вул. Польова, вул. Набережна2 Л-1 від КТП-58чистка траси 09:00 – 17:00 с. Вілька Садівська, вул. Приозерна, вул. Лісова1 ПЛ-10 кВ Л-61від ТП-168 до ТП-85Чистка траси 09:00 – 17:00 Волинські оптичні мережіТП-513ФОП МурзінаГК «Жигулі»Гастроном №2 вул. Садовськоговул. Прилуцькапров. Прилуцькийвул. Східнавул. Східно-Межовавул. Вишнівецькавул. Хрещатавул. Млинівськавул. Балакірєвавул. Надрічнавул. Збаразькапров. І-й, ІІ-й Збаразькийвул. Привітнавул. Калиновавул. Сонячнавул. П. Мирноговул. Скрябінавул. Бородінавул. Н. Левичького2 ТП-202РУ-0,4 кВ І-сшМонтаж обліку 13:30 – 17:00 вул. Конякіна, 10а, 12, 12б, 14бВимкнень споживачів не заплановано.1. 10:00 – 17:00Магазин ФОП Гаврилюк Валентина Володимирівна м.Любомль вул.Дружби Мохнюка Братуня Кибенка2 ПЛ04кВ КТП473 10:00 – 17:00с.ГущаВимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-0.4кВ Л-7 від ТП-11 09:00 – 17:00 м.Нововолинськ: вул.Маяковського 22-42, Небесної сотні 18-30,23-39, О.Пчілки 20-28, А.Кримького 21-23,28-342 ПЛ-0.4кВ Л-8 від ТП-36 09:00 – 17:00м.Нововолинськ: вул. Польова. Ціолковського 29-35,34-42, Довженка, І.Франка 8,10Вимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-10кВ Л71-01 09:00 – 17:00 с.Переспа (повністю)с.Тихотин (повністю)с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа (повністю)с.Тихотин (повністю)с.Бортяхівка (повністю)2 ПЛ-10кВ Л30-01 09:00 – 17:00 с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю) с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю)3 ПЛ-0,4кВ від ЗТП-95 09:00 – 17:00 м.Рожище учбові корпуси, гуртожиток, котельня, їдальня, “Ощадбанк”, районна рада, магазин “Калина”. м..Рожище, вул.Грушевського, 1 Травня, 1Б-3А, Січових Стрільців.4 ПЛ-0,4кВ від ЩТП-507 09:00 – 17:00 с.Рудка-Козинська, вул.Оновлена, Молодіжна.5 ПЛ-0,4 кВ КТП-52 09:00 – 17:00 с.Сокіл школа, магазини, виробничий комплекс, амбулаторія, насосна, храм, млин, пекарня. с.Сокіл, вул. Незалежності, Озерна, Тиха, Червоний Хрест.6 ПЛ-0,4 кВ КТП-159 09:00 – 17:00 с.Вічині ППМ, клуб, контора с/р, АТС, поштове відділення, магазини, ФАП, церква. с.Вічині, вул.Степова, Центральна, Польова, Миру, Берегова.Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.