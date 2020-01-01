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За крадіжку розшукують 52-річного волинянина

За крадіжку розшукують 52-річного волинянина
Поліцейські розшукують 52-річного Георгія Олексійовича Романюка, уродженця та жителя Нововолинська.

Чоловіка підозрюють у скоєння крадіжки. Він переховується від органів суду. Зловмисник може перебувати у Києві, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Тож громадянам, яким відома будь-яка інформація щодо місця перебування чоловіка просять негайно повідомити поліцію за телефонами: 066-833-13-68, 093-127-10-36 або 102.



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Теги: розшук, чоловік, Волинь, крадіжка
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