За крадіжку розшукують 52-річного волинянина
Сьогодні, 11:38
Поліцейські розшукують 52-річного Георгія Олексійовича Романюка, уродженця та жителя Нововолинська.
Чоловіка підозрюють у скоєння крадіжки. Він переховується від органів суду. Зловмисник може перебувати у Києві, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Тож громадянам, яким відома будь-яка інформація щодо місця перебування чоловіка просять негайно повідомити поліцію за телефонами: 066-833-13-68, 093-127-10-36 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Чоловіка підозрюють у скоєння крадіжки. Він переховується від органів суду. Зловмисник може перебувати у Києві, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Тож громадянам, яким відома будь-яка інформація щодо місця перебування чоловіка просять негайно повідомити поліцію за телефонами: 066-833-13-68, 093-127-10-36 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку неповнолітній студент намагався вбити рідну матір
Сьогодні, 12:02
Лучан про небезпеку попереджатимуть у Telegram та Viber
Сьогодні, 11:43
За крадіжку розшукують 52-річного волинянина
Сьогодні, 11:38
На Рівненщині вночі сталась аварія: рятувальники витягали травмованого водія з понівеченої автівки. ФОТО
Сьогодні, 11:05
Викрали, побили і викинули біля дому: деталі смертельної розправи через ревнощі на Волині. ФОТО
Сьогодні, 10:55