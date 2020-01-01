У Луцьку створили центр розвитку педагогів
Сьогодні, 14:45
У Луцьку з 1 січня 2021 року запрацює Центр професійного розвитку педагогічних працівників.
Про це йшлося у понеділок, 31 серпня, під час сесії Луцькради.
Начальник управління освіти Зіновія Лещенко нагадала, що цьогоріч ухвалили закон «Про повну загальну середню освіту», відповідно до якого вимагають створення центрів для професійного розвитку педагогів з метою сприяння професійному розвитку педагогів закладів дошкільної, позашкільної, середньої освіти, інклюзивно-ресурсних та міжшкільних ресурсних центрів.
«Заклад матиме свою юридичну адресу, печатку, відповідне кадрове забезпечення. Але оскільки ця установа в ресурсі фінансового забезпечення фінансуватиметься з міського бюджету, просимо розпочати функціонування закладу з 1 січня 2021 року», - сказала посадовиця.
Загалом у закладі працюватимуть 14 людей, керівника ж визначать за допомогою конкурсу. Центр знаходитиметься на вулиці Шевченка у Луцьку (будинок 1).
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Про це йшлося у понеділок, 31 серпня, під час сесії Луцькради.
Начальник управління освіти Зіновія Лещенко нагадала, що цьогоріч ухвалили закон «Про повну загальну середню освіту», відповідно до якого вимагають створення центрів для професійного розвитку педагогів з метою сприяння професійному розвитку педагогів закладів дошкільної, позашкільної, середньої освіти, інклюзивно-ресурсних та міжшкільних ресурсних центрів.
«Заклад матиме свою юридичну адресу, печатку, відповідне кадрове забезпечення. Але оскільки ця установа в ресурсі фінансового забезпечення фінансуватиметься з міського бюджету, просимо розпочати функціонування закладу з 1 січня 2021 року», - сказала посадовиця.
Загалом у закладі працюватимуть 14 людей, керівника ж визначать за допомогою конкурсу. Центр знаходитиметься на вулиці Шевченка у Луцьку (будинок 1).
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