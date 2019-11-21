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Чоловіка, який зарізав товариша під час пиятики на Волині, взяли під варту

Чоловіка, який зарізав товариша під час пиятики на Волині, взяли під варту
48-річного волинянина, підозрюваного в смерті знайомого, взяли під варту.

Слідство вважає, що увечері 27 серпня 2020 року нетверезий чоловік у розпал пиятики вдарив ножем у груди товариша по чарці і вцілив у серце. Потерпілий помер, - інформує пресслужба прокуратури Волинської області.

Зловмисника ж затримали правоохоронці.

Прокурори, підтримавши клопотання слідчих, домоглися застосування судом до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 днів.

У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.

Довідково: за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого, санкцією ч. 2 ст. 121 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

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Теги: різанина, Нововолинськ, пиятика
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