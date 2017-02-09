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Через ремонт дороги у районі на Волині частково обмежили рух транспорту

Через ремонт дороги у районі на Волині частково обмежили рух транспорту
Стартували дорожні роботи на першому з шести цьогорічних об’єктів капремонту на автошляху М-19 у межах Волині.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.

Так, на ділянці протяжністю 4,6 км, що бере свій початок за селом Воля Любитівська і закінчується неподалік населеного пункту Погіньки Ковельського району (км 91+012 – км 95+562), розпочались роботи з фрезерування старого дорожнього покриття.

Під час проведення ремонтних робіт проїзд транспорту цією ділянкою автошляху М-19 частково обмежується і здійснюється в реверсному режимі почергово однією зі смуг руху.

Роботи виконує ТОВ «ПБС». Інспекційний контроль за ходом робіт здійснюється представником замовника – Служби автомобільних доріг у Волинській області, технічний нагляд забезпечується незалежним підприємством – ТОВ "Всеукраїнський центр державно-приватного партнерства".

Користувачів доріг просять з розумінням ставитись до тимчасових незручностей, що виникають на ділянках проведення дорожніх робіт, та закликають неухильно дотримуватись вимог тимчасових схем організації дорожнього руху, бути максимально уважними, обережними та відповідальними.

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Теги: капремонт, обмеження руху, Волинь
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