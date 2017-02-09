Через ремонт дороги у районі на Волині частково обмежили рух транспорту





Про це



Так, на ділянці протяжністю 4,6 км, що бере свій початок за селом Воля Любитівська і закінчується неподалік населеного пункту Погіньки Ковельського району (км 91+012 – км 95+562), розпочались роботи з фрезерування старого дорожнього покриття.



Під час проведення ремонтних робіт проїзд транспорту цією ділянкою автошляху М-19 частково обмежується і здійснюється в реверсному режимі почергово однією зі смуг руху.



Роботи виконує ТОВ «ПБС». Інспекційний контроль за ходом робіт здійснюється представником замовника – Служби автомобільних доріг у Волинській області, технічний нагляд забезпечується незалежним підприємством – ТОВ "Всеукраїнський центр державно-приватного партнерства".



Користувачів доріг просять з розумінням ставитись до тимчасових незручностей, що виникають на ділянках проведення дорожніх робіт, та закликають неухильно дотримуватись вимог тимчасових схем організації дорожнього руху, бути максимально уважними, обережними та відповідальними.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стартували дорожні роботи на першому з шести цьогорічних об’єктів капремонту на автошляху М-19 у межах Волині.Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.Так, на ділянці протяжністю 4,6 км, що бере свій початок за селом Воля Любитівська і закінчується неподалік населеного пункту Погіньки Ковельського району (км 91+012 – км 95+562), розпочались роботи з фрезерування старого дорожнього покриття.Під час проведення ремонтних робіт проїзд транспорту цією ділянкою автошляху М-19 частково обмежується і здійснюється в реверсному режимі почергово однією зі смуг руху.Роботи виконує ТОВ «ПБС». Інспекційний контроль за ходом робіт здійснюється представником замовника – Служби автомобільних доріг у Волинській області, технічний нагляд забезпечується незалежним підприємством – ТОВ "Всеукраїнський центр державно-приватного партнерства".Користувачів доріг просять з розумінням ставитись до тимчасових незручностей, що виникають на ділянках проведення дорожніх робіт, та закликають неухильно дотримуватись вимог тимчасових схем організації дорожнього руху, бути максимально уважними, обережними та відповідальними.

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