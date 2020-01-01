Волинські легкоатлети здобули чимало медалей на чемпіонаті, який проходив у Луцьку
Сьогодні, 13:00
У Луцьку 29-30 серпня відбувся національний чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді.
Волинські ж спортсмени відзначилися перемогами та особистими здобутками, - інформує пресслужба управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.
Зокрема, золото здобула Ірина Климець, метнувши молот на 71,71 м.
Золоту медаль виборов волинянин Євген Гуцол у бігові на 800 м. Срібну нагороду отримав Данило Даниленко у бігові на 400 м.
За результатами особистого рахунку на чемпіонаті України серед молоді, легкоатлети Волині здобули 6 медалей різного ґатунку.
Золото отримала Олена Хамаза у метанні молота на 4 кг. Срібні медалі вибороли Ерік Костриця у бігові на 100 м, Іванна Кух у бігові на 1500 м, Максим Клімович у метанні списа. Бронзову нагороду здобув Роман Наумлюк у метанні списа. Також першими стали Анастасія Кособуцька, Вікторія Крисюк, Іванна Кух та Анжела Лихач у естафетному бігові 4 х 400 м.
За загальнокомандним підсумком у чемпіонаті України серед молоді збірна Волині посіла 9 місце.
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Волинські ж спортсмени відзначилися перемогами та особистими здобутками, - інформує пресслужба управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.
Зокрема, золото здобула Ірина Климець, метнувши молот на 71,71 м.
Золоту медаль виборов волинянин Євген Гуцол у бігові на 800 м. Срібну нагороду отримав Данило Даниленко у бігові на 400 м.
За результатами особистого рахунку на чемпіонаті України серед молоді, легкоатлети Волині здобули 6 медалей різного ґатунку.
Золото отримала Олена Хамаза у метанні молота на 4 кг. Срібні медалі вибороли Ерік Костриця у бігові на 100 м, Іванна Кух у бігові на 1500 м, Максим Клімович у метанні списа. Бронзову нагороду здобув Роман Наумлюк у метанні списа. Також першими стали Анастасія Кособуцька, Вікторія Крисюк, Іванна Кух та Анжела Лихач у естафетному бігові 4 х 400 м.
За загальнокомандним підсумком у чемпіонаті України серед молоді збірна Волині посіла 9 місце.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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