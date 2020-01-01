вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські легкоатлети здобули чимало медалей на чемпіонаті, який проходив у Луцьку

Волинські легкоатлети здобули чимало медалей на чемпіонаті, який проходив у Луцьку
У Луцьку 29-30 серпня відбувся національний чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді.

Волинські ж спортсмени відзначилися перемогами та особистими здобутками, - інформує пресслужба управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.

Зокрема, золото здобула Ірина Климець, метнувши молот на 71,71 м.

Золоту медаль виборов волинянин Євген Гуцол у бігові на 800 м. Срібну нагороду отримав Данило Даниленко у бігові на 400 м.

За результатами особистого рахунку на чемпіонаті України серед молоді, легкоатлети Волині здобули 6 медалей різного ґатунку.

Золото отримала Олена Хамаза у метанні молота на 4 кг. Срібні медалі вибороли Ерік Костриця у бігові на 100 м, Іванна Кух у бігові на 1500 м, Максим Клімович у метанні списа. Бронзову нагороду здобув Роман Наумлюк у метанні списа. Також першими стали Анастасія Кособуцька, Вікторія Крисюк, Іванна Кух та Анжела Лихач у естафетному бігові 4 х 400 м.

За загальнокомандним підсумком у чемпіонаті України серед молоді збірна Волині посіла 9 місце.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: спорт, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Рівненщині через вибух паливного бака загинув 19-річний хлопець, ще один чоловік отримав травми. ФОТО
Сьогодні, 13:27
Судитимуть підполковника СБУ з Волині, якого затримали за торгівлю валютою в зоні ООС
Сьогодні, 13:11
Волинські легкоатлети здобули чимало медалей на чемпіонаті, який проходив у Луцьку
Сьогодні, 13:00
Через ремонт дороги у районі на Волині частково обмежили рух транспорту
Сьогодні, 12:43
В Івано-Франківську продовжили шкільні канікули
Сьогодні, 12:28
Схожі новини
Форма «Волині» потрапила в ТОП-5 найстильніших Форма «Волині» потрапила в ТОП-5 найстильніших
26 серпень, 07:35
«Волинь» не змогла перемогти принципового суперника «Волинь» не змогла перемогти принципового суперника
25 серпень, 22:22
Волинські веслувальники завоювали на чемпіонаті України 16 медалей. ФОТО Волинські веслувальники завоювали на чемпіонаті України 16 медалей. ФОТО
21 серпень, 21:54
«Забагато», - Федецький про розгромну поразку «Шахтаря» в Лізі Європи «Забагато», - Федецький про розгромну поразку «Шахтаря» в Лізі Європи
20 серпень, 08:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Мешканці трьох будинків у Луцьку декілька днів сидітимуть без гарячої води
Сьогодні, 14:16
 0
У волинському місті за 2 святкові дні склали понад пів сотні протоколів. ФОТО
Сьогодні, 13:55
 0
На Волині обікрали будинок голови сільради
Сьогодні, 13:48
 0
На Рівненщині через вибух паливного бака загинув 19-річний хлопець, ще один чоловік отримав травми. ФОТО
Сьогодні, 13:27
 0
Судитимуть підполковника СБУ з Волині, якого затримали за торгівлю валютою в зоні ООС
Сьогодні, 13:11
 0
Медіа
відео
1/8