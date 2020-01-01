Волинські легкоатлети здобули чимало медалей на чемпіонаті, який проходив у Луцьку

У Луцьку 29-30 серпня відбувся національний чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді.Волинські ж спортсмени відзначилися перемогами та особистими здобутками, - інформує пресслужба управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.Зокрема, золото здобула, метнувши молот на 71,71 м.Золоту медаль виборов волинянину бігові на 800 м. Срібну нагороду отримаву бігові на 400 м.За результатами особистого рахунку на чемпіонаті України серед молоді, легкоатлети Волині здобули 6 медалей різного ґатунку.Золото отрималау метанні молота на 4 кг. Срібні медалі виборолиу бігові на 100 м,у бігові на 1500 м,у метанні списа. Бронзову нагороду здобуву метанні списа. Також першими стали, Іванна Кух та Анжела Лихач у естафетному бігові 4 х 400 м.За загальнокомандним підсумком у чемпіонаті України серед молоді збірна Волині посіла 9 місце.