Судитимуть підполковника СБУ з Волині, якого затримали за торгівлю валютою в зоні ООС





За даними досудового розслідування, підполковник Управління СБУ, обіймаючи посаду оперуповноваженого в особливо важливих справах відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю у Волинській області, організував схему незаконного продажу валюти на території ООС, повідомляє пресслужба ДБР.



Зазначимо, пізнішеЮрій Силюк.



Так, навесні 2020 року, вступивши у змову із місцевим мешканцем, неодноразово переправляв поза межами КПВВ пакунки з валютою за лінію розмежування з тимчасово окупованою територією Донецької області та у зворотному напрямку. Гроші перекидали невизначені особи у водонепроникних пакунках через річку рибальськими вудками, а також мотузками на дерев’яній палиці.



Таким чином працівник СБУ одержував прибуток від незаконного обігу валюти за рахунок різниці курсу.



Для відвернення можливої відповідальності й прикриття незаконної діяльності підполковник зі своїм спільником «заручилися підтримкою» військовослужбовця одного з підрозділів ООС. За систематичне одержання неправомірної вигоди військовослужбовець мав забезпечувати їм безперешкодне проникнення до охоронюваної ділянки лінії розмежування уздовж річки Кальміус та не перешкоджати переміщенню пакунків з грошима.



Нагадаємо, з квітня 2020 року



Також при проведенні обшуків у підполковника СБУ виявили значну кількість бойових припасів (патронів для автоматів, кулеметів, пістолетів), які він зберігав без передбаченого законом дозволу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівник СБУ у Волинській області постане перед судом за надання неправомірної вигоди та незаконне носіння й зберігання боєприпасів.За даними досудового розслідування, підполковник Управління СБУ, обіймаючи посаду оперуповноваженого в особливо важливих справах відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю у Волинській області, організував схему незаконного продажу валюти на території ООС, повідомляє пресслужба ДБР.Зазначимо, пізніше стало відоме ім'я підполковника СБУ . Ним виявивсяТак, навесні 2020 року, вступивши у змову із місцевим мешканцем, неодноразово переправляв поза межами КПВВ пакунки з валютою за лінію розмежування з тимчасово окупованою територією Донецької області та у зворотному напрямку. Гроші перекидали невизначені особи у водонепроникних пакунках через річку рибальськими вудками, а також мотузками на дерев’яній палиці.Таким чином працівник СБУ одержував прибуток від незаконного обігу валюти за рахунок різниці курсу.Для відвернення можливої відповідальності й прикриття незаконної діяльності підполковник зі своїм спільником «заручилися підтримкою» військовослужбовця одного з підрозділів ООС. За систематичне одержання неправомірної вигоди військовослужбовець мав забезпечувати їм безперешкодне проникнення до охоронюваної ділянки лінії розмежування уздовж річки Кальміус та не перешкоджати переміщенню пакунків з грошима.Нагадаємо, з квітня 2020 року після надання чергової частини неправомірної вигоди в сумі ₴28 000 підполковник СБУ та його спільник були затримані у порядку ст.208 КПКУ. Під час обшуків вилучили пакунок з грошовими коштами готівкою на суму ₽6 400 000, що за курсом НБУ становить близько ₴2 300 000ь, які вони намагались передати через лінію розмежування на тимчасово окуповану територію.Також при проведенні обшуків у підполковника СБУ виявили значну кількість бойових припасів (патронів для автоматів, кулеметів, пістолетів), які він зберігав без передбаченого законом дозволу.

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