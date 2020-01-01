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Судитимуть підполковника СБУ з Волині, якого затримали за торгівлю валютою в зоні ООС

Судитимуть підполковника СБУ з Волині, якого затримали за торгівлю валютою в зоні ООС
Працівник СБУ у Волинській області постане перед судом за надання неправомірної вигоди та незаконне носіння й зберігання боєприпасів.

За даними досудового розслідування, підполковник Управління СБУ, обіймаючи посаду оперуповноваженого в особливо важливих справах відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю у Волинській області, організував схему незаконного продажу валюти на території ООС, повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначимо, пізніше стало відоме ім'я підполковника СБУ. Ним виявився Юрій Силюк.

Так, навесні 2020 року, вступивши у змову із місцевим мешканцем, неодноразово переправляв поза межами КПВВ пакунки з валютою за лінію розмежування з тимчасово окупованою територією Донецької області та у зворотному напрямку. Гроші перекидали невизначені особи у водонепроникних пакунках через річку рибальськими вудками, а також мотузками на дерев’яній палиці.

Таким чином працівник СБУ одержував прибуток від незаконного обігу валюти за рахунок різниці курсу.

Для відвернення можливої відповідальності й прикриття незаконної діяльності підполковник зі своїм спільником «заручилися підтримкою» військовослужбовця одного з підрозділів ООС. За систематичне одержання неправомірної вигоди військовослужбовець мав забезпечувати їм безперешкодне проникнення до охоронюваної ділянки лінії розмежування уздовж річки Кальміус та не перешкоджати переміщенню пакунків з грошима.

Нагадаємо, з квітня 2020 року після надання чергової частини неправомірної вигоди в сумі ₴28 000 підполковник СБУ та його спільник були затримані у порядку ст.208 КПКУ. Під час обшуків вилучили пакунок з грошовими коштами готівкою на суму ₽6 400 000, що за курсом НБУ становить близько ₴2 300 000ь, які вони намагались передати через лінію розмежування на тимчасово окуповану територію.

Також при проведенні обшуків у підполковника СБУ виявили значну кількість бойових припасів (патронів для автоматів, кулеметів, пістолетів), які він зберігав без передбаченого законом дозволу.

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Теги: ДБР, СБУшник, торгівля валюти
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