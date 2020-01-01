Підсумки депутатської каденції у Волиньраді: як працює і що встигла Любов Ліпич*

Депутатка Волинської обласної ради(фракція «УКРОП» розповіла про підсумки роботи каденції та про результати власної діяльності у її складі.Про це обраниця громади поспілкувалася зЛюбов Ліпич, яка нині є головою постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму, розповідає, що депутатська діяльність 5 років тому для неї стала своєрідним викликом, оскільки це перша депутатська каденція, у якій працює депутатка. Чи остання, поки не зізнається. Каже, поки – у роздумах щодо своєї ролі на майбутніх виборах.«Для мене, як для науковця (), це тоді була зовсім інша сфера діяльності. Тому ми вчилися, вникали в проблеми області, багато з них були для нас новими. Про деякі ми, звісно, знали, живучи у Луцку чи на Волині. Але потрібно було вникати, вчитися, вивчати певні нюанси», – пригадує Любов Ліпич початок роботи в обласній раді.Знаковою подією, яка характеризує роботу цієї депутатської каденції, Любов Ліпич називає відкриття Волинського обласного перинатального центру. Каже, роботу у цьому напрямку спрямовував Ігор Палиця, але депутати, як свідчить результат, приймали правильні рішення. Найперше, каже Любов Ліпич, намагалися підтримувати об’єкти обласного підпорядкування, те, важливе для області, комфорту волинян.«Із того, що не встигли, але дуже потрібно було б і хотілося, – це серйозна робота щодо психіатричної лікарні в Олиці. Так, локальні ремонти у частинах лікарні, корпусах були, але загальна картина залишилася невтішною. Це комунальний об’єкт. Навантаження на психлікарню збільшується, нестабільність зростає, а це спонукає до збільшення кількості хворих, недуги яких пов’язані з психічним здоров’ям населення», – розповідає депутатка. Тож, каже, важливо, щоб ті, кого оберуть волиняни вже у жовтні, розуміли необхідність роботи над такими об’єктами.Щодо завдань, виконаних не каденцією загалом, а конкретно нею як депутатом, Любов Ліпич, насамперед, називає сприяння у відкритті Центру національної пам’яті, історії та культури в Берестечку. Загалом обраниця громади зауважує, що усі депутати мають активно і наполегливо працювати саме на розвиток туристичного потенціалу і збереження культурних цінностей регіону.«Наша область – це регіон з такою давньою, цікавою, героїчною історією. Я за те, щоб ця історія пропагувалася, щоб про неї не забували. Це те, що нас буде відрізняти від усіх інших. І саме тому я пропагувала якраз завершення будівництва цього центру у Берестечку. В нашій перлині. Ми так повинні працювати щодо будь-якої історичної пам’ятки. Ми повинні це пам’ятати, розвивати, пропагувати. Хотілося б, щоб кількість туристів, що у нас, що у Львові була однакова. Навіть у нас більше, бо ми більше на це заслуговуємо. У нас більше історичних пам’яток. Тільки ми їх не пам’ятаємо, забуваємо, не бережемо. Це сумно», – каже Любов Ліпич і додає, що і селище Олику варто розглядати як важливий культурно-історичний осередок, тож рішення щодо психлікарні має бути правильним і у цьому контексті.У контексті функціонування постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму Любов Ліпич відзначає роботу у напрямку відкриття медичного факультету на базі ВНУ імені Лесі Українки. Каже, фінансування мало бути значно більшим, але коронавірус, знову ж таки, вніс корективи.На жаль, каже Любов Ліпич, очолювана нею комісія компетентна вивчати та вирішувати питання, пов’язані з тими галузями, фінансування яких зазвичай відбувається за залишковим принципом, тож працювати у таких умовах не завжди просто.Щодо того, яка доля її депутатських запитів, Любов Ліпич зауважує, що цьогоріч у зв’язку з нестачею фінансування значна частина залишилася незадоволеною.«У фінансові плани області внесла значні корективи пандемія. Але сподіваюся, що таки в майбутньому кошти на ці потреби будуть і мої запити будуть враховані», - зауважила Любов Ліпич.Одним із пріоритетних завдань, яке залишилося поки невирішеним, є встановлення спортивного майданчика зі штучним покриттям у Рожищенській районній дитячо-юнацькій спортивній школі. Обласна рада спочатку вирішила виділити кошти на ці потреби, але потім перерозподілила їх через коронавірус.«А це вкрай потрібно. Потрібно в районах, потрібно в кожному селі розвивати дитячий спорт. Буде дитячий спорт – буде і дорослий спорт. Буде дорослий спорт – буде здорова нація», - впевнена Любов Ліпич.Загалом, зауважує вона, від фракції «УКРОП» вона опікується саме Рожищенським районом, тож отримує чимало звернень і прохань від його мешканців. Здебільшого ці звернення, як і у інших депутатів, стосуються допомоги на лікування чи інших проблем, пов’язаних зі скрутним матеріальним становищем. Окрім того, було звернення щодо перегляду пенсійного законодавства. Тоді зверталися і у Верховну Раду, і у відповідні комітети, і у пенсійний фонд.Зрештою, Любов Ліпич резюмує, що робота у складі постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму відчуває себе компетентною й здатною працювати ефективно.