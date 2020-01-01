На Волині обікрали будинок голови сільради

Світлани Якимлюк.



Про це



Невідомі залізли через вікно до помешкання в ніч із 29 на 30 серпня. Господарів не було вдома, вони перебували на святкування весілля.



За інформацією поліції, сума завданих збитків становить до 100 тисяч гривень. Триває слідство.

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