На Волині обікрали будинок голови сільради
Сьогодні, 13:48
Зловмисники обікрали будинок голови Руднянської сільської ради Світлани Якимлюк.
Про це Район.Рожище стало відомо з власних джерел. Інформацію підтвердили у місцевому відділенні поліції.
Невідомі залізли через вікно до помешкання в ніч із 29 на 30 серпня. Господарів не було вдома, вони перебували на святкування весілля.
За інформацією поліції, сума завданих збитків становить до 100 тисяч гривень. Триває слідство.
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Про це Район.Рожище стало відомо з власних джерел. Інформацію підтвердили у місцевому відділенні поліції.
Невідомі залізли через вікно до помешкання в ніч із 29 на 30 серпня. Господарів не було вдома, вони перебували на святкування весілля.
За інформацією поліції, сума завданих збитків становить до 100 тисяч гривень. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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