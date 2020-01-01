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На Волині обікрали будинок голови сільради

На Волині обікрали будинок голови сільради
Зловмисники обікрали будинок голови Руднянської сільської ради Світлани Якимлюк.

Про це Район.Рожище стало відомо з власних джерел. Інформацію підтвердили у місцевому відділенні поліції.

Невідомі залізли через вікно до помешкання в ніч із 29 на 30 серпня. Господарів не було вдома, вони перебували на святкування весілля.

За інформацією поліції, сума завданих збитків становить до 100 тисяч гривень. Триває слідство.

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Теги: крадіжка, сільрада, будинок
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