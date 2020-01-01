У волинському місті за 2 святкові дні склали понад пів сотні протоколів. ФОТО





Гучно на весело відсвяткували нововолинці 70-ліття міста та День шахтаря. Хоча в ці дні відпочивали і розважалися не всі. Роботи додалося місцевим правоохоронцям, які працювали в посиленому режимі,



Для охорони публічної безпеки і правопорядку в ці святкові дні до Нововолинська прибуло підкріплення з різних районів області: Горохова, Володимира-Волинського, Ковеля, Луцька і Турійська.



«Для охорони публічної безпеки і правопорядку в Нововолинську 29-го і 30-го серпня було залучено 16 працівників Національної гвардії, 4 працівники роти поліції особливого призначення, 2 працівники спеціального призначення «Світязь», 26 працівників інших територіальних підрозділів поліції, а також 2 наряди по 3 працівники групи реагування патрульної поліції.



Правоохоронці працювали в цілях запобігання та недопущення правопорушень, виявлення факторів можливої загрози та оперативного реагування на протиправні дії», – повідомив заступник начальника Нововолинського відділення поліції Олександ Ольшевський.



За його словами, потенційні злочинці, мабуть також святкували, адже грубих порушень громадського порядку не було. Фіксували лише адміністративні правопорушення.



Хоча і їй було не мало. За два дні правоохоронці склали 65 адмінпротоколів. Найбільше за розпивання алкогольних напоїв в громадському місті та куріння в невідведених місцях.



«Все пройшло спокійно. Значних порушень не було. Ми зафіксували лише два порушення правил карантину, один випадок невиконання батьками своїх обов’язків. Неповнолітня дитина перебувала на вулиці в пізню пору доби без батьківського супроводу.



Також було виявлено по одному випадку непокори працівникам поліції та дрібного хуліганства.



Окрім цього, ми склали два протоколи про порушення правил адміністративного нагляду та 25 – про розпивання алкогольних напоїв в громадському місті.



Усі решта – це куріння в невідведених місцях», – розповів Ольшевський.



Також він зауважив, що на одного нововолинця, який нещодавно вийшов із в’язниці, склали відразу кілька протоколів.



«Це особа, яка звільнилась з місць позбавлення волі, і наразі перебуває під адміністративним наглядом поліції. Їй встановлено обмеження – заборона виходу з дому з 22:00 до 06:00.



Але під час патрулювання працівниками роти поліції особливого призначення було встановлено, що цей нововолинець перебував на вулиці в заборонений для нього час.



Йому зробили зауваження. Він почав себе поводити агресивно, лаявся й на прохання правоохоронців ніяк не реагував.



Тому його затримали й зробили посвідчення, яке підтвердило його алкогольне сп’яніння.



На цього мешканця склали кілька протоколів: непокора законній вимозі працівника поліції, вчинення дрібного хуліганства, тобто нецензурна лексика в громадському місті, перебування в громадському місці в п’яному вигляді та порушення правил карантину: не мав при собі документів на посвідчення особи і був без маски», – уточнив Олександр Ольшевський.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За два святкові дні, 29-го і 30-го серпня, у Нововолинську склали 65 адмінпротоколів, 4 з них на одного і того ж містянина. Грубих порушень правопорядку поліцейські не зафіксували.Гучно на весело відсвяткували нововолинці 70-ліття міста та День шахтаря. Хоча в ці дні відпочивали і розважалися не всі. Роботи додалося місцевим правоохоронцям, які працювали в посиленому режимі, пише "Буг".Для охорони публічної безпеки і правопорядку в ці святкові дні до Нововолинська прибуло підкріплення з різних районів області: Горохова, Володимира-Волинського, Ковеля, Луцька і Турійська.«Для охорони публічної безпеки і правопорядку в Нововолинську 29-го і 30-го серпня було залучено 16 працівників Національної гвардії, 4 працівники роти поліції особливого призначення, 2 працівники спеціального призначення «Світязь», 26 працівників інших територіальних підрозділів поліції, а також 2 наряди по 3 працівники групи реагування патрульної поліції.Правоохоронці працювали в цілях запобігання та недопущення правопорушень, виявлення факторів можливої загрози та оперативного реагування на протиправні дії», – повідомив заступник начальника Нововолинського відділення поліціїЗа його словами, потенційні злочинці, мабуть також святкували, адже грубих порушень громадського порядку не було. Фіксували лише адміністративні правопорушення.Хоча і їй було не мало. За два дні правоохоронці склали 65 адмінпротоколів. Найбільше за розпивання алкогольних напоїв в громадському місті та куріння в невідведених місцях.«Все пройшло спокійно. Значних порушень не було. Ми зафіксували лише два порушення правил карантину, один випадок невиконання батьками своїх обов’язків. Неповнолітня дитина перебувала на вулиці в пізню пору доби без батьківського супроводу.Також було виявлено по одному випадку непокори працівникам поліції та дрібного хуліганства.Окрім цього, ми склали два протоколи про порушення правил адміністративного нагляду та 25 – про розпивання алкогольних напоїв в громадському місті.Усі решта – це куріння в невідведених місцях», – розповів Ольшевський.Також він зауважив, що на одного нововолинця, який нещодавно вийшов із в’язниці, склали відразу кілька протоколів.«Це особа, яка звільнилась з місць позбавлення волі, і наразі перебуває під адміністративним наглядом поліції. Їй встановлено обмеження – заборона виходу з дому з 22:00 до 06:00.Але під час патрулювання працівниками роти поліції особливого призначення було встановлено, що цей нововолинець перебував на вулиці в заборонений для нього час.Йому зробили зауваження. Він почав себе поводити агресивно, лаявся й на прохання правоохоронців ніяк не реагував.Тому його затримали й зробили посвідчення, яке підтвердило його алкогольне сп’яніння.На цього мешканця склали кілька протоколів: непокора законній вимозі працівника поліції, вчинення дрібного хуліганства, тобто нецензурна лексика в громадському місті, перебування в громадському місці в п’яному вигляді та порушення правил карантину: не мав при собі документів на посвідчення особи і був без маски», – уточнив Олександр Ольшевський.

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