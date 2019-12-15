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Юні волинські дизайнери та гітаристи стали лауреатами міжнародного фестивалю. ФОТО

Юні волинські дизайнери та гітаристи стали лауреатами міжнародного фестивалю. ФОТО
Вихованці Рожищенського будинку дитячої творчості увійшли до числа переможців ХV Міжнародного дитячого фестивалю "Світ талантів".

Про це повідомляють на сторінці РБДТ.

Юні дизайнери - вихованки народної студії декоративного мистецтва "Мурчикова майстерня"(керівник Світлана Мура) - Марія Сасовська та Олена Приступа стали лауреатами перших премій на XV МІЖНАРОДНОМУ ДИТЯЧОМУ ФЕСТИВАЛІ "СВІТ ТАЛАНТІВ" у номінації "Декоративно-прикладне мистецтво".

Кожна з учасниць підготувала колекцію з п'яти композицій за власноруч виготовленими авторськими ляльками та представила на конкурс.

Честь Волині на фестивалі захищав також зразковий ансамбль гітаристів "Ad libitum". Вихованці Ірини Сіробаби вибороли переможну другу премію.

За високу підготовку юних талантів та вагомий особистий внесок у виховання підростаючого покоління наставників юних переможців нагородили подяками українського державного центру позашкільної освіти.

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Теги: культура, перемога, конкурс, фестиваль, Рожище
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