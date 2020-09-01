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Угорщина з 1 вересня вводить додаткові обмеження щодо в’їзду іноземців

Угорщина з 1 вересня вводить додаткові обмеження щодо в’їзду іноземців
Згідно з інформацією угорської поліції, з 01.00 (за київським часом) 01.09.2020 року Угорщина вводить додаткові обмеження щодо в’їзду іноземних громадян, спрямовані на недопущення поширення коронавірусу.

Пропускні операції здійснюватимуть у пунктах пропуску «Захонь» (з українського боку «Чоп (Тиса)», «Берегшурань» (з українського боку «Лужанка»), «Тисабеч» (з українського боку «Вилок»), - інформує Держприкордонслужба України.

Зауважують, що зростання пасажиро-транспортного потоку та впровадження угорською і румунською сторонами додаткових контрольних процедур, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 спровокували накопичення транспортних засобів на кордоні.

Станом на 12:00 31 серпня перед пунктом пропуску «Тиса» на оформлення очікують 70 легкових автомобілів та 30 мікроавтобусів, перед пунктом пропуску «Лужанка» – 120 мікроавтобусів та перед пунктом пропуску «Дяково» – 200 мікроавтобусів.


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Теги: кордон, Угорщина, правила
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