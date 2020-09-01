Угорщина з 1 вересня вводить додаткові обмеження щодо в’їзду іноземців
Сьогодні, 14:56
Згідно з інформацією угорської поліції, з 01.00 (за київським часом) 01.09.2020 року Угорщина вводить додаткові обмеження щодо в’їзду іноземних громадян, спрямовані на недопущення поширення коронавірусу.
Пропускні операції здійснюватимуть у пунктах пропуску «Захонь» (з українського боку «Чоп (Тиса)», «Берегшурань» (з українського боку «Лужанка»), «Тисабеч» (з українського боку «Вилок»), - інформує Держприкордонслужба України.
Зауважують, що зростання пасажиро-транспортного потоку та впровадження угорською і румунською сторонами додаткових контрольних процедур, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 спровокували накопичення транспортних засобів на кордоні.
Станом на 12:00 31 серпня перед пунктом пропуску «Тиса» на оформлення очікують 70 легкових автомобілів та 30 мікроавтобусів, перед пунктом пропуску «Лужанка» – 120 мікроавтобусів та перед пунктом пропуску «Дяково» – 200 мікроавтобусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Пропускні операції здійснюватимуть у пунктах пропуску «Захонь» (з українського боку «Чоп (Тиса)», «Берегшурань» (з українського боку «Лужанка»), «Тисабеч» (з українського боку «Вилок»), - інформує Держприкордонслужба України.
Зауважують, що зростання пасажиро-транспортного потоку та впровадження угорською і румунською сторонами додаткових контрольних процедур, спрямованих на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 спровокували накопичення транспортних засобів на кордоні.
Станом на 12:00 31 серпня перед пунктом пропуску «Тиса» на оформлення очікують 70 легкових автомобілів та 30 мікроавтобусів, перед пунктом пропуску «Лужанка» – 120 мікроавтобусів та перед пунктом пропуску «Дяково» – 200 мікроавтобусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Викрадені гроші витратив на онлайн-ігри: на Волині 18-річний хлопець «обчистив» магазин
Сьогодні, 15:03
Угорщина з 1 вересня вводить додаткові обмеження щодо в’їзду іноземців
Сьогодні, 14:56
У Луцьку створили центр розвитку педагогів
Сьогодні, 14:45