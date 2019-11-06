Викрадені гроші витратив на онлайн-ігри: на Волині 18-річний хлопець «обчистив» магазин





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Співробітники поліції оперативно встановили, що до вчинення крадіжки причетний раніше судимий 18-річний житель райцентру. Викрадені гроші хлопець витратив на онлайн-ігри та продукти.



Слідчі розпочали за чим фактом досудове розслідування за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, поєднану із проникненням. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Триває слідство.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 30 серпня, до поліції Горохова надійшло повідомлення про те, що вночі невідомий через вікно проник у магазин та викрав 6 тисяч гривеннь.Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.Співробітники поліції оперативно встановили, що до вчинення крадіжки причетний раніше судимий 18-річний житель райцентру. Викрадені гроші хлопець витратив на онлайн-ігри та продукти.Слідчі розпочали за чим фактом досудове розслідування за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, поєднану із проникненням. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Триває слідство.

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