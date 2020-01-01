Восьмеро українців нелегально працювали у Польщі водіями на рейсових автобусах





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Співробітники прикордонної служби вже давно підозрювали, що роботодавець незаконно приймав на роботу громадян України і свідомо ігнорував норми працевлаштування в Польщі, тому і взялися за перевірку його діяльності.



Водіїв зобов'язали повернутися в Україну. Поки що їх покарали забороною на в'їзд до країн Шенгенської зони терміном на 1 рік. Подальшу долю працедавця вирішить суд. Йому загрожує покарання навіть до 30 тисяч злотих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Польські прикордонники виявили українців, які працювали нелегально водіями автобусів й возили пасажирів з Польщі в Україну й навпаки.Як повідомляє Yavp.pl з посилання на strazgraniczna.pl, восьмеро українців працювали водіями на маршрутних автобусах “Познань-Запоріжжя”. Працевлаштовані без необхідних дозволів вони були в одній з польських транспортних фірм.Співробітники прикордонної служби вже давно підозрювали, що роботодавець незаконно приймав на роботу громадян України і свідомо ігнорував норми працевлаштування в Польщі, тому і взялися за перевірку його діяльності.Водіїв зобов'язали повернутися в Україну. Поки що їх покарали забороною на в'їзд до країн Шенгенської зони терміном на 1 рік. Подальшу долю працедавця вирішить суд. Йому загрожує покарання навіть до 30 тисяч злотих.

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