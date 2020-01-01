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Між Нововолинськом та Володимиром лоб у лоб зіткнулися два автомобілі

Між Нововолинськом та Володимиром лоб у лоб зіткнулися два автомобілі
Дорожньо-транспортна пригода трапилася на дорозі Р-15 біля села Суходоли.

Аварія сталася близько 15-ї години 31-го серпня, повідомляє БУГ.

Як розповіли свідки ДТП, лоб у лоб зіткнулися два легковика. Один з них був з причіпом.

На місці події працює поліція.

В автомобілів - значні механічні пошкодження. Про стан людей поки нічого не відомо.

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Теги: аварія, Володимир, Новововлинськ
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