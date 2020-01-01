Між Нововолинськом та Володимиром лоб у лоб зіткнулися два автомобілі





Аварія сталася близько 15-ї години 31-го серпня, повідомляє



Як розповіли свідки ДТП, лоб у лоб зіткнулися два легковика. Один з них був з причіпом.



На місці події працює поліція.



В автомобілів - значні механічні пошкодження. Про стан людей поки нічого не відомо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода трапилася на дорозі Р-15 біля села Суходоли.Аварія сталася близько 15-ї години 31-го серпня, повідомляє БУГ Як розповіли свідки ДТП, лоб у лоб зіткнулися два легковика. Один з них був з причіпом.На місці події працює поліція.В автомобілів - значні механічні пошкодження. Про стан людей поки нічого не відомо.

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