Правоохоронці затримали банду вимагачів, які погрожували вбити дитину
Сьогодні, 16:30
До поліцейських по допомогу звернувся харків’янин.
Він розповів, що упродовж тривалого часу йому надходять телефонні дзвінки з погрозами. Невідомі, погрожуючи фізичною розправою йому та членам його родині, вимагали повернення 100 тисяч доларів США, - йдеться на сайті Нацполіції України.
Певний час чоловік не звертав уваги на погрози, допоки невідомі не нагадали про деталі минулорічного розбійного нападу на нього. У разі несплати коштів, погрожували вбити дитину потерпілого.
Під час досудового розслідування правоохоронці встановили особи зловмисників. Це чотири мешканці Харкова, віком від 27-ми до 48-ми років. Злочинну діяльність організував 29-ти річний чоловік, у «помічники» також взяв свою співмешканку.
Зібравши достатньо доказів їхньої причетності до вимагання коштів з потерпілого, правоохоронці провели заходи для їхнього затримання.
У суботу, 29 серпня, поліцейські за силової підтримки КОРД та полку особливого призначення обласної поліції затримали 29-ти річного організатора та його співмешканку одразу після отримання ними частини коштів – 35 тисяч доларів США. За місцем проживання затримали ще двох учасників угруповання.
Наразі всіх особів затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. В ході слідства буде перевірятися причетність підозрюваних до скоєння розбійного нападу на потерпілого.
Наразі вирішують питання про обрання запобіжних заходів.
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Він розповів, що упродовж тривалого часу йому надходять телефонні дзвінки з погрозами. Невідомі, погрожуючи фізичною розправою йому та членам його родині, вимагали повернення 100 тисяч доларів США, - йдеться на сайті Нацполіції України.
Певний час чоловік не звертав уваги на погрози, допоки невідомі не нагадали про деталі минулорічного розбійного нападу на нього. У разі несплати коштів, погрожували вбити дитину потерпілого.
Під час досудового розслідування правоохоронці встановили особи зловмисників. Це чотири мешканці Харкова, віком від 27-ми до 48-ми років. Злочинну діяльність організував 29-ти річний чоловік, у «помічники» також взяв свою співмешканку.
Зібравши достатньо доказів їхньої причетності до вимагання коштів з потерпілого, правоохоронці провели заходи для їхнього затримання.
У суботу, 29 серпня, поліцейські за силової підтримки КОРД та полку особливого призначення обласної поліції затримали 29-ти річного організатора та його співмешканку одразу після отримання ними частини коштів – 35 тисяч доларів США. За місцем проживання затримали ще двох учасників угруповання.
Наразі всіх особів затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. В ході слідства буде перевірятися причетність підозрюваних до скоєння розбійного нападу на потерпілого.
Наразі вирішують питання про обрання запобіжних заходів.
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