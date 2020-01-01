вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Львівські прокурори підписали підозру для митника з Волині

Львівські прокурори підписали підозру для митника з Волині
35-річний працівник Волинської митниці ДМС (колишній фахівець Львівської митниці ДФС), за версією слідства, вніс недостовірну інформацію про перетин кордону автомобілем.

У ході розслідування з’ясувалось, що митний інспектор вніс неправдиву інформацію у систему "Інспектор-2006", інформує пресслужба прокуратури у Львівській області.

Так, транспортний засіб документально перетнув кордон, однак, насправді знаходився на території України.

Зібравши достатньо доказів, львівські прокурори підписали для посадовця повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) КК України.

У разі доведення вини, фігуранту загрожуватиме штраф або 2 роки виправних робіт.

Спільна робота із слідчими Територіального управлінням ДБР, розташованого у м.Львові та оперативниками Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прокуратура, волинський митник, перетин кордону
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У луцькому «політесі» – нові проректори
Сьогодні, 17:11
Львівські прокурори підписали підозру для митника з Волині
Сьогодні, 16:55
Правоохоронці затримали банду вимагачів, які погрожували вбити дитину
Сьогодні, 16:30
Двоє лучан здобули золоті медалі на кубку України з плавання. ФОТО
Сьогодні, 16:06
Між Нововолинськом та Володимиром лоб у лоб зіткнулися два автомобілі
Сьогодні, 15:30
Схожі новини
На Волині депутат голосував за оформлення на себе ж землі На Волині депутат голосував за оформлення на себе ж землі
28 серпень, 13:58
На Волині освітяни хотіли незаконно використати 1,6 мільйона гривень На Волині освітяни хотіли незаконно використати 1,6 мільйона гривень
07 серпень, 22:21
На Волині вимагають скасувати невигідну держзакупівлю на ремонт школи вартістю понад 2 мільйони На Волині вимагають скасувати невигідну держзакупівлю на ремонт школи вартістю понад 2 мільйони
05 серпень, 10:50
Розбійний напад на валютника в Нововолинську: грабіжників взяли під варту Розбійний напад на валютника в Нововолинську: грабіжників взяли під варту
04 серпень, 22:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У луцькому «політесі» – нові проректори
Сьогодні, 17:11
 0
Львівські прокурори підписали підозру для митника з Волині
Сьогодні, 16:55
 0
Правоохоронці затримали банду вимагачів, які погрожували вбити дитину
Сьогодні, 16:30
 0
Двоє лучан здобули золоті медалі на кубку України з плавання. ФОТО
Сьогодні, 16:06
 0
Між Нововолинськом та Володимиром лоб у лоб зіткнулися два автомобілі
Сьогодні, 15:30
 0
Медіа
відео
1/8