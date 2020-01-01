Львівські прокурори підписали підозру для митника з Волині

35-річний працівник Волинської митниці ДМС (колишній фахівець Львівської митниці ДФС), за версією слідства, вніс недостовірну інформацію про перетин кордону автомобілем.У ході розслідування з’ясувалось, що митний інспектор вніс неправдиву інформацію у систему "Інспектор-2006", інформує пресслужба прокуратури у Львівській області.Так, транспортний засіб документально перетнув кордон, однак, насправді знаходився на території України.Зібравши достатньо доказів, львівські прокурори підписали для посадовця повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) КК України.У разі доведення вини, фігуранту загрожуватиме штраф або 2 роки виправних робіт.Спільна робота із слідчими Територіального управлінням ДБР, розташованого у м.Львові та оперативниками Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.