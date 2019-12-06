У луцькому «політесі» – нові проректори
Сьогодні, 17:11
У Луцькому національному технічному університеті відбулося засідання вченої ради.
Перш за все розглянули кадрове питання, а саме погодження кандидатур на посади проректорів з науково-педагогічної роботи, - йдеться на сайті вишу.
Так, Петро Савчук представив кандидата технічних наук, доцента кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Валентину Ткачук, яка займатиметься підсиленням іміджевої та промоційної діяльності університету.
Окрім того, присутні на засіданні розглянули кандидатури на посади проректорів з НПР Ковальчук Олени Сергіївни та Шимчука Сергія Петровича, у яких закінчилися терміни контрактів.
За результатами відкритого голосування, усі кандидати були підтримані колективом щодо призначення на посади проректорів.
Також під час засідання вручили диплом професора та атестатів доцента. Так, рішенням вченої ради присвоїли вчене звання професора кафедри матеріалознавства Гулай Ользі Іванівні. Атестат доцента кафедри української та іноземної лінгвістики отримала Смаль Оксана Віталіївна; доцента кафедри туризму та готельно-ресторанної справи - Поліщук Лариса Миколаївна; доцента кафедри прикладної механіки - Пастернак Вікторія Валентинівна; також атестати доцентів кафедри фізичної культури, спорту та здоров’я вручили Панасюку Олександру Олександровичу, Дмитруку Віталію Степановичу та Радченку Олександру Вікторовичу.
Згодом, члени вченої ради обговорили питання про присвоєння вченого звання доцента Хомичу Анатолію Вікторовичу по кафедрі фізичної культури, спорту та здоров’я; Марчук Ірині Вікторівні по кафедрі приладобудування; Аніщук Вікторії Василівні по кафедрі права; Купирі Мирославі Іванівні по кафедрі фінансів, банківської справи та страхування. Питання присвоєння вчених звань супроводжувалося таємним голосуванням, результатом якого стала підтримка більшістю голосів.
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Перш за все розглянули кадрове питання, а саме погодження кандидатур на посади проректорів з науково-педагогічної роботи, - йдеться на сайті вишу.
Так, Петро Савчук представив кандидата технічних наук, доцента кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Валентину Ткачук, яка займатиметься підсиленням іміджевої та промоційної діяльності університету.
Окрім того, присутні на засіданні розглянули кандидатури на посади проректорів з НПР Ковальчук Олени Сергіївни та Шимчука Сергія Петровича, у яких закінчилися терміни контрактів.
За результатами відкритого голосування, усі кандидати були підтримані колективом щодо призначення на посади проректорів.
Також під час засідання вручили диплом професора та атестатів доцента. Так, рішенням вченої ради присвоїли вчене звання професора кафедри матеріалознавства Гулай Ользі Іванівні. Атестат доцента кафедри української та іноземної лінгвістики отримала Смаль Оксана Віталіївна; доцента кафедри туризму та готельно-ресторанної справи - Поліщук Лариса Миколаївна; доцента кафедри прикладної механіки - Пастернак Вікторія Валентинівна; також атестати доцентів кафедри фізичної культури, спорту та здоров’я вручили Панасюку Олександру Олександровичу, Дмитруку Віталію Степановичу та Радченку Олександру Вікторовичу.
Згодом, члени вченої ради обговорили питання про присвоєння вченого звання доцента Хомичу Анатолію Вікторовичу по кафедрі фізичної культури, спорту та здоров’я; Марчук Ірині Вікторівні по кафедрі приладобудування; Аніщук Вікторії Василівні по кафедрі права; Купирі Мирославі Іванівні по кафедрі фінансів, банківської справи та страхування. Питання присвоєння вчених звань супроводжувалося таємним голосуванням, результатом якого стала підтримка більшістю голосів.
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