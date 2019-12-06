У луцькому «політесі» – нові проректори

У Луцькому національному технічному університеті відбулося засідання вченої ради.Перш за все розглянули кадрове питання, а саме погодження кандидатур на посади проректорів з науково-педагогічної роботи, - йдеться на сайті вишу.Так,представив кандидата технічних наук, доцента кафедри товарознавства та експертизи в митній справі, яка займатиметься підсиленням іміджевої та промоційної діяльності університету.Окрім того, присутні на засіданні розглянули кандидатури на посади проректорів з НПРта, у яких закінчилися терміни контрактів.За результатами відкритого голосування, усі кандидати були підтримані колективом щодо призначення на посади проректорів.Також під час засідання вручили диплом професора та атестатів доцента. Так, рішенням вченої ради присвоїли вчене звання професора кафедри матеріалознавства. Атестат доцента кафедри української та іноземної лінгвістики отримала; доцента кафедри туризму та готельно-ресторанної справи -; доцента кафедри прикладної механіки -; також атестати доцентів кафедри фізичної культури, спорту та здоров’я вручилитаЗгодом, члени вченої ради обговорили питання про присвоєння вченого звання доцентапо кафедрі фізичної культури, спорту та здоров’я;по кафедрі приладобудування;по кафедрі права;по кафедрі фінансів, банківської справи та страхування. Питання присвоєння вчених звань супроводжувалося таємним голосуванням, результатом якого стала підтримка більшістю голосів.