Один день з Ігорем Поліщуком. ФОТОРЕПОРТАЖ





Лучани чекають на особистий прийом. Кожен – зі своїми проблемами і потребами, - пише видання



«Доброго дня, заходьте, що у вас сталося?» – кожного Ігор Поліщук особисто зустрічає при вході до свого кабінету, до кожного усміхається та уважно вислуховує. А потреби і проблеми цього ранку пролунали різні: люди просили посприяти з виділенням коштів на проведення у місті лицарського турніру, інші – за дорогу у провулках, треті прийшли з власними ідеями для ще кращого розвитку міста.



«Ігорю Ігоровичу, ви в нас дуже гарний господар, дбаєте за місто. Дай Боже, щоб ви стали мером, бо ви дійсно вболіваєте за Луцьк. Я до вас звертаюся за провулок на вулиці Валерії Новодворської. Там 50 метрів дороги, заасфальтуйте її, бо туди навіть «швидка» не може в’їхати», – доповідає свою справу лучанка.



«Департамент ЖКГ замовить проєкт, оголосимо тендер, думаю, що ще в цьому році встигнемо зробити», – відповів ініціативній мешканці посадовець.



Не оминув поза увагою Ігор Ігорович і прохання допомогти коштами на лікування школяра з Луцька, який зараз у Білорусі чекає на трансплантацію кісткового мозку. Саму пересадку оплачує держава, а на до- і післяопераційні періоди потрібні ще 80 тисяч. Родині ніде взяти ці гроші. Ігор Поліщук запевнив, що уже на наступній сесії депутати проголосують за виділення частини коштів на лікування цієї дитини.



Стандартних відмовок, типу «немає грошей у бюджеті», не почув ніхто. Усі виходили з кабінету задоволеними і дякували. Щойно двері за останнім відвідувачем зачинилися, як почалося спільне засідання комісій міської ради, де в онлайн-режимі обговорювали питання присвоєння звання «Почесний громадянин міста». Робочий день у розпалі. Далі за графіком чекав огляд поточних робіт у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.



На прийомі в Ігоря Поліщука



Центральний парк на повну потужність готується до Дня міста



Ще якихось три роки тому тут були суцільні чагарники, побиті доріжки і відсутність освітлення. Тепер – сучасне місце для відпочинку європейського зразка і одна з родзинок міста. Нещодавно тут встановили 80 камер відеоспостереження.



– Наразі ми завершуємо реалізацію проєкту з облаштування тротуару на вулиці Глушець, починаючи від Старого ринку і до повороту до зоопарку. По всій вулиці вже встановили Led-освітлення, освічуватиметься і тротуар. Він тут був геть знищений, по ньому не можна було навіть йти нормально. До кінця наступного тижня плануємо повністю здати цей об’єкт. У парк зроблений заїзд. Роботи тут тривають близько місяця.



Ділянка від зупинки Старого ринку вже повністю зроблена. У межах облаштування цього тротуару в нас зроблені додатково близько 25-ти паркомісць на вулиці Глушець, додатково біля церкви «Сіон» також плануємо облаштувати парковку, – розповідає Ігор Поліщук.



«Доброго дня вам!» – щойно зайшли з Ігорем Поліщуком на територію парку, як бабусі, які сиділи на лавочках, миттєво розквітли в щирій усмішці. «Хороший господар, так дбає про місто і людей», – продовжують гомоніти між собою старенькі йому вслід.



«Часто так в парку вітаються до вас люди і впізнають?» – запитую Ігоря Поліщука. «Постійно», – відповідає. Та додає, що більшість людей тут уже знає в лице…



Містична алея – ще одна родзинка парку



– Ми вже повністю завершили озеленення й висаджування квітів у парку. Напередодні Дня міста плануємо офіційно відкрити Алею скульптур Миколи Голованя. Вона вже повністю завершена, об’єкт вже зданий в експлуатацію, – продовжує Поліщук.



Алея незвична, навіть містична. Кожна скульптура має свою індивідуальну підсвітку. Самим скульптурам – більше від 40-ка років. Бруківка тут поклали мультиколор, що надає місцю ще більшої автентичності. На алеї встановили нові лавочки, а найближчими днями облаштують ще й смітники. Зійде насаджена зелена трава – і буде справжня краса!



– Також ми зробили капітальний ремонт дамби – від вулиці Замкової і до ДЮСШ №3. Вона з’єднуватиме Старе місто із територією парку, аби люди мали змогу прогулюватися. До цього часу не було жодного комфортного шляху, щоб від парку пройтися до замку і навпаки. На дамбі буде зручне поліуретанове напилення, і по всій території облаштують освітлення.



Наступного року будемо планувати продовжувати цю роботу і зробимо цю доріжку від приміщення спорткомплексу до вулиці Глушець, вона закінчується фактично навпроти території Господарського суду Волинської області. Нині протяжність відремонтованої частини дамби – до одного кілометра. Кілометр туди і кілометр назад – хороша дистанція для пробіжок, – каже Ігор Поліщук.

Містична алея в парку



Що за парк без громадської вбиральні?



Благоустрій – це, звісно, добре, але що за парк без громадської вбиральні? Нормальної, комфортної вбиральні тут не було ніколи, але вже за якихось півтора місяця вона тут таки з’явиться, її облаштують неподалік кафе «Венеція», там проходить каналізація і є водопостачання. Ціна питання – 2,5 мільйона гривень.



– Уже замовили проєкт, днями будемо оголошувати тендерну процедуру. Попередньо говорили з будівельниками, за скільки можна збудувати вбиральню, це максимум півтора місяця. Вона буде адаптована для людей з інвалідністю, з пеленальною кімнатою для мам і немовлят, жіночі, чоловічі відділи, будуть рукомийники, – додає посадовець.



Дійшли у місцевої влади руки і до «допотопних» каруселей. Аварійні атракціони радянського зразка уже демонтували. Наразі буде оголошуватися конкурс на найкращу ідею облаштування території з каруселями. Якими вони будуть, визначить відповідна конкурсна комісія.



– Планували в парку побудувати класичний танцмайданчик уретро-стилі і ротонду – невеличку сцену з накриттям у гарному архітектурному стилі. Цього року від цих проєктів довелося відмовитися, тому що вони стали неактуальними через коронавірус, але на майбутнє ми плануємо реалізувати ці ідеї. Коли був у робочій поїздці в Одесі, бачив, як на вулиці Дерибасівській є така невеличка ротонда, там постійно виступає духовий оркестр училища культури і збирається велика кількістю людей – переважно літнього віку. І це виглядає дуже гарно, тому що такі люди фактично позбавлені місць для дозвілля.



Безумовно, можна робити різні дні із різним музичним наповненням для людей різних вікових категорій та різних естетичних вподобань. Побачимо, як реалізує проект підприємиця, яка виграла конкурс ще три роки тому на облаштування кафе з танцмайданчиком. Якщо буде все гарно зроблено, то ми подумаємо, чи доцільно облаштовувати ще один. Але однозначно, що в лучан в парку має бути хороше дозвілля, – додає Ігор Ігорович.



Зникли з парку і зелені запліснявілі канави, точніше – тепер їх постійно чистять як механічно, так і природно. Як наголошує Ігор Поліщук, єдиний спосіб постійно підтримувати канави в чистому вигляді – це природна біомеліорація. Тому їх постійно зариблюють. Днями їх знову будуть зариблювати товстолобом, білим амуром, коропом. Їх частково дають підприємці, частково купує міська рада.



– Ось зараз ми йдемо поруч із канавою, де найбільше риби, подивіться, тут зовсім немає водоростей і ряски. Тут риба довжиною у пів руки. А ось сусідня канава, тут риби набагато менше, бачимо, що водойма заросла, – Ігор Поліщук демонструє наочний приклад природної біомеліорації.



«Бригантину» заставили під кредит



Не могли не поцікавитися у посадовця і про долю «Бригантини». Чи не кожен лучанин дорослого віку в дитинстві тут смакував соком і морозивом. Нині ржаве і занедбане судно – наче більмо в очі серед парку.



– У 2000-их, через суди певні особи оформили «Бригантину» як об’єкт нерухомості. І певний час вона взагалі була під арештом Міністерства юстиції, тому що перебувала в заставі як об’єкт, під який взяли кредит. І на цей момент, з юридичної точки зору, ми нічого не можемо зробити. Хіба що вона сама піде на дно, і її звідти заберуть, – жартує Ігор Поліщук.



Доходимо до фотозони, подарованої парку і лучанам місцевими ЖКГ та ЖКП. «Лучанам відЖЕКів таких-то, напис як на вінках», – сміється заступник міського голови Костянтин Петрочук, який теж підключився до оглядин. – Ігорю Ігоровичу, я сьогодні дав розпорядження зняти цей напис».



«Як ЖЕКи працюють, такі і таблички», – пожартував хтось поруч…



– Я вже не дочекаюся, коли ми зможемо ліквідувати ці всі ЖЕКи. Якщо говорити про найбільшу кількість нарікань від лучан, то перше місце тут посідають самеЖЕКи. Така форма правління віджила повністю. Усі працівники в ЖЕКах роками напрацювали традицію відбувальщини. Нині створюються ОСББ і в «хрущовках», і в новобудовах, і чим більше їх буде, чим більше управляючих компаній буде, тим краще, нехай би вони між собою конкурували за якість надання послуг і за клієнтів, – каже Ігор Поліщук.











Плани на наступний рік



Плани на наступний рік – не менш амбітні, і міська влада не збирається скидати обертів у своїй роботі. Планується приділити більше уваги пляжу, осучаснити його, поставити нові роздягальні, лавки, облаштувати іншими об’єктами благоустрою та завершити ремонт сходів.



– Безумовно, ми будемо працювати і над іншими ідеями для парку, але будемо переключатися і на інші об’єкти, такі як парк «Дубки» та парк 900-річчя Луцька. Тут немає жодного благоустрою: ні нормального освітлення, ні громадської вбиральні, ні облаштованих алей, ні спортивних майданчиків. Обов’язково потрібно приділити увагу цьому парку, він – у густонаселеному районі, тож наступного року, думаю, візьмемося до практичної реалізації цього проєкту, – запевнив радник міського голови.



Далі усі дружно покидаємо парк, адже попереду – важливі заходи.



Почали ремонтувати дах, а відремонтували увесь спортзал



Далі радник міського голови Ігор Поліщук з колегами оглянули проведені ремонтні роботи у спортивному залі загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 20 у мікрорайоні ЛПЗ. Тут капітально відремонтували сам спортзал та роздягальні.



– У нас тут сталася невеличка пригода – перегоріла проводка, ми зробили стелю, дивимося, що якось негоже виходить, потрібно вже оновлювати весь зал. Він був у жахливому стані – повідпадала штукатурка, була зруйнована підлога. Виділили спочатку кошти на ремонт стелі, а потім – на капітальний ремонт залу і роздягалень. У роздягальні до ремонту страшно було навіть зайти», – розповідає Ігор Поліщук та додає: міська влада і далі буде працювати над іншими школами і спортзалами міста.



Кілька кидків у нове баскетбольне кільце – і посадовці рушили на збори з приводу ремонту дороги на вулиці Качалова.



Школа № 20 Школа № 20



Дорога на вулиці Качалова ніколи не бачила асфальту



Приїзду Ігоря Поліщука на вулиці Качалова чекали чи не усі мешканці провулку. Дорогана цій вулиці ніколи не бачила асфальту, а люди втомилися оббивати владні пороги з проханням відреагувати на їхню потребу, і лише нинішня влада фактично уже почала втілювати їхню мрію в життя.



Попередня вартість проєкту – 1 мільйон 242 тисячі гривень. Уже триває тендерна процедура. За планом роботи планують почати уже з наступного тижня і завершити до 1 жовтня. А щоб по новій дорозі не літали автівки, тут передбачили чотири «лежачі поліцейські». Загальна протяжність вулиці – пів кілометра. Ширина проїжджої частини буде 4 метри.



Припояві Ігоря Поліщука мешканці помітно пожвавлюються. Дехто одразу дякує, дехто засипає уточнювальними запитаннями.



«Вам особливо пощастило, тому що ми дороги на вулицях у приватних секторах робимо напівпросочені бетонною емульсією. У вас же зробимо асфальт», – каже він.



«Щиро дякуємо. Ми нікого не могли допроситися. А ви відгукнулися», – каже хтось із натовпу.



«Ми стільки років зверталися до попереднього керівництва міста, ніхто нас не чув. Скільки було написано заяв, прохань – і марно. Лише Ігор Ігорович відгукнувся. Місту потрібен такий господар», – каже місцева мешканка Яна Козлович.



«Це велике щастя – мати дорогу. У всіх нас є діти, вони не мали можливості нормально їздити на велосипедах, гіробордах, навіть мамам із дитячими візочками були величезні незручності. Наші діти самі бігали і збирали підписи, так хотіли дорогу», – додає Наталія Винарська.



Мешканці вулиці Качалова залишилися зустріччю задоволеними. А на Ігоря Поліщука уже чекали на іншому важливому заході – відкритті спортивного майданчика.

На вулиці Качалова

Щасливі діти – найкраща оцінка роботи влади



Отже, кульмінацією насиченого дня посадовця стало відкриттяще одного новозбудованого спортивного майданчика у дворібудинку на проспекті Молоді, 4. Там уже до приїзду представників влади лунала гучна музика, бігали щасливі дітлахи, батьки робили світлини зі своїми чадами. Ще б пак – не кожного дня така подія!



– Вітаємо усіх вас із відкриттям уже 11-го в нашому місті такого спортивного мініфутбольного поля зі штучним покриттям. Ми вже третій рік продовжуємо реалізаціюпрограми зі встановлення в дворах нашого міста полів зі штучним покриттям, майданчиків із поліуретановим покриттям.



Хочу побажати, щоб на цьому полі завжди був дух спорту, дух здорового способу життя, щоб воно не пустувало, щоб завжди тут були дитячі посмішки і радість. Окрім того, щонеділі спеціалісти нашого комунального закладу «Спорт для всіх» проводять тут гарні зарядки для дітей і дорослих, – звернувся до присутніх Ігор Ігорович.



В додачу до майданчика дітям подарували м’ячі і волейбольну сітку. А далі – загальне фото разом із дітками на пам’ять. Довго дітлахів до світлини припрошувати не довелося – усі вмить «оточили» керівництво міста і радо позували для об’єктивів фотокамер.

Відкриття спортивного комплексу

Текст - Ірина БУРА

Фото - Павло БЕРЕЗЮК, Ігор ДИНЯ



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На годиннику – трохи більше від дев’ятої ранку, а біля кабінету радника Луцького міського голови уже людно.Лучани чекають на особистий прийом. Кожен – зі своїми проблемами і потребами, - пише видання t1.ua. «Доброго дня, заходьте, що у вас сталося?» – кожногоособисто зустрічає при вході до свого кабінету, до кожного усміхається та уважно вислуховує. А потреби і проблеми цього ранку пролунали різні: люди просили посприяти з виділенням коштів на проведення у місті лицарського турніру, інші – за дорогу у провулках, треті прийшли з власними ідеями для ще кращого розвитку міста.«Ігорю Ігоровичу, ви в нас дуже гарний господар, дбаєте за місто. Дай Боже, щоб ви стали мером, бо ви дійсно вболіваєте за Луцьк. Я до вас звертаюся за провулок на вулиці Валерії Новодворської. Там 50 метрів дороги, заасфальтуйте її, бо туди навіть «швидка» не може в’їхати», – доповідає свою справу лучанка.«Департамент ЖКГ замовить проєкт, оголосимо тендер, думаю, що ще в цьому році встигнемо зробити», – відповів ініціативній мешканці посадовець.Не оминув поза увагою Ігор Ігорович і прохання допомогти коштами на лікування школяра з Луцька, який зараз у Білорусі чекає на трансплантацію кісткового мозку. Саму пересадку оплачує держава, а на до- і післяопераційні періоди потрібні ще 80 тисяч. Родині ніде взяти ці гроші. Ігор Поліщук запевнив, що уже на наступній сесії депутати проголосують за виділення частини коштів на лікування цієї дитини.Стандартних відмовок, типу «немає грошей у бюджеті», не почув ніхто. Усі виходили з кабінету задоволеними і дякували. Щойно двері за останнім відвідувачем зачинилися, як почалося спільне засідання комісій міської ради, де в онлайн-режимі обговорювали питання присвоєння звання «Почесний громадянин міста». Робочий день у розпалі. Далі за графіком чекав огляд поточних робіт у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.Ще якихось три роки тому тут були суцільні чагарники, побиті доріжки і відсутність освітлення. Тепер – сучасне місце для відпочинку європейського зразка і одна з родзинок міста. Нещодавно тут встановили 80 камер відеоспостереження.– Наразі ми завершуємо реалізацію проєкту з облаштування тротуару на вулиці Глушець, починаючи від Старого ринку і до повороту до зоопарку. По всій вулиці вже встановили Led-освітлення, освічуватиметься і тротуар. Він тут був геть знищений, по ньому не можна було навіть йти нормально. До кінця наступного тижня плануємо повністю здати цей об’єкт. У парк зроблений заїзд. Роботи тут тривають близько місяця.Ділянка від зупинки Старого ринку вже повністю зроблена. У межах облаштування цього тротуару в нас зроблені додатково близько 25-ти паркомісць на вулиці Глушець, додатково біля церкви «Сіон» також плануємо облаштувати парковку, – розповідає Ігор Поліщук.«Доброго дня вам!» – щойно зайшли з Ігорем Поліщуком на територію парку, як бабусі, які сиділи на лавочках, миттєво розквітли в щирій усмішці. «Хороший господар, так дбає про місто і людей», – продовжують гомоніти між собою старенькі йому вслід.«Часто так в парку вітаються до вас люди і впізнають?» – запитую Ігоря Поліщука. «Постійно», – відповідає. Та додає, що більшість людей тут уже знає в лице…– Ми вже повністю завершили озеленення й висаджування квітів у парку. Напередодні Дня міста плануємо офіційно відкрити Алею скульптур Миколи Голованя. Вона вже повністю завершена, об’єкт вже зданий в експлуатацію, – продовжує Поліщук.Алея незвична, навіть містична. Кожна скульптура має свою індивідуальну підсвітку. Самим скульптурам – більше від 40-ка років. Бруківка тут поклали мультиколор, що надає місцю ще більшої автентичності. На алеї встановили нові лавочки, а найближчими днями облаштують ще й смітники. Зійде насаджена зелена трава – і буде справжня краса!– Також ми зробили капітальний ремонт дамби – від вулиці Замкової і до ДЮСШ №3. Вона з’єднуватиме Старе місто із територією парку, аби люди мали змогу прогулюватися. До цього часу не було жодного комфортного шляху, щоб від парку пройтися до замку і навпаки. На дамбі буде зручне поліуретанове напилення, і по всій території облаштують освітлення.Наступного року будемо планувати продовжувати цю роботу і зробимо цю доріжку від приміщення спорткомплексу до вулиці Глушець, вона закінчується фактично навпроти території Господарського суду Волинської області. Нині протяжність відремонтованої частини дамби – до одного кілометра. Кілометр туди і кілометр назад – хороша дистанція для пробіжок, – каже Ігор Поліщук.Благоустрій – це, звісно, добре, але що за парк без громадської вбиральні? Нормальної, комфортної вбиральні тут не було ніколи, але вже за якихось півтора місяця вона тут таки з’явиться, її облаштують неподалік кафе «Венеція», там проходить каналізація і є водопостачання. Ціна питання – 2,5 мільйона гривень.– Уже замовили проєкт, днями будемо оголошувати тендерну процедуру. Попередньо говорили з будівельниками, за скільки можна збудувати вбиральню, це максимум півтора місяця. Вона буде адаптована для людей з інвалідністю, з пеленальною кімнатою для мам і немовлят, жіночі, чоловічі відділи, будуть рукомийники, – додає посадовець.Дійшли у місцевої влади руки і до «допотопних» каруселей. Аварійні атракціони радянського зразка уже демонтували. Наразі буде оголошуватися конкурс на найкращу ідею облаштування території з каруселями. Якими вони будуть, визначить відповідна конкурсна комісія.– Планували в парку побудувати класичний танцмайданчик уретро-стилі і ротонду – невеличку сцену з накриттям у гарному архітектурному стилі. Цього року від цих проєктів довелося відмовитися, тому що вони стали неактуальними через коронавірус, але на майбутнє ми плануємо реалізувати ці ідеї. Коли був у робочій поїздці в Одесі, бачив, як на вулиці Дерибасівській є така невеличка ротонда, там постійно виступає духовий оркестр училища культури і збирається велика кількістю людей – переважно літнього віку. І це виглядає дуже гарно, тому що такі люди фактично позбавлені місць для дозвілля.Безумовно, можна робити різні дні із різним музичним наповненням для людей різних вікових категорій та різних естетичних вподобань. Побачимо, як реалізує проект підприємиця, яка виграла конкурс ще три роки тому на облаштування кафе з танцмайданчиком. Якщо буде все гарно зроблено, то ми подумаємо, чи доцільно облаштовувати ще один. Але однозначно, що в лучан в парку має бути хороше дозвілля, – додає Ігор Ігорович.Зникли з парку і зелені запліснявілі канави, точніше – тепер їх постійно чистять як механічно, так і природно. Як наголошує Ігор Поліщук, єдиний спосіб постійно підтримувати канави в чистому вигляді – це природна біомеліорація. Тому їх постійно зариблюють. Днями їх знову будуть зариблювати товстолобом, білим амуром, коропом. Їх частково дають підприємці, частково купує міська рада.– Ось зараз ми йдемо поруч із канавою, де найбільше риби, подивіться, тут зовсім немає водоростей і ряски. Тут риба довжиною у пів руки. А ось сусідня канава, тут риби набагато менше, бачимо, що водойма заросла, – Ігор Поліщук демонструє наочний приклад природної біомеліорації.Не могли не поцікавитися у посадовця і про долю «Бригантини». Чи не кожен лучанин дорослого віку в дитинстві тут смакував соком і морозивом. Нині ржаве і занедбане судно – наче більмо в очі серед парку.– У 2000-их, через суди певні особи оформили «Бригантину» як об’єкт нерухомості. І певний час вона взагалі була під арештом Міністерства юстиції, тому що перебувала в заставі як об’єкт, під який взяли кредит. І на цей момент, з юридичної точки зору, ми нічого не можемо зробити. Хіба що вона сама піде на дно, і її звідти заберуть, – жартує Ігор Поліщук.Доходимо до фотозони, подарованої парку і лучанам місцевими ЖКГ та ЖКП. «Лучанам відЖЕКів таких-то, напис як на вінках», – сміється заступник міського голови Костянтин Петрочук, який теж підключився до оглядин. – Ігорю Ігоровичу, я сьогодні дав розпорядження зняти цей напис».«Як ЖЕКи працюють, такі і таблички», – пожартував хтось поруч…– Я вже не дочекаюся, коли ми зможемо ліквідувати ці всі ЖЕКи. Якщо говорити про найбільшу кількість нарікань від лучан, то перше місце тут посідають самеЖЕКи. Така форма правління віджила повністю. Усі працівники в ЖЕКах роками напрацювали традицію відбувальщини. Нині створюються ОСББ і в «хрущовках», і в новобудовах, і чим більше їх буде, чим більше управляючих компаній буде, тим краще, нехай би вони між собою конкурували за якість надання послуг і за клієнтів, – каже Ігор Поліщук.Плани на наступний рік – не менш амбітні, і міська влада не збирається скидати обертів у своїй роботі. Планується приділити більше уваги пляжу, осучаснити його, поставити нові роздягальні, лавки, облаштувати іншими об’єктами благоустрою та завершити ремонт сходів.– Безумовно, ми будемо працювати і над іншими ідеями для парку, але будемо переключатися і на інші об’єкти, такі як парк «Дубки» та парк 900-річчя Луцька. Тут немає жодного благоустрою: ні нормального освітлення, ні громадської вбиральні, ні облаштованих алей, ні спортивних майданчиків. Обов’язково потрібно приділити увагу цьому парку, він – у густонаселеному районі, тож наступного року, думаю, візьмемося до практичної реалізації цього проєкту, – запевнив радник міського голови.Далі усі дружно покидаємо парк, адже попереду – важливі заходи.Далі радник міського голови Ігор Поліщук з колегами оглянули проведені ремонтні роботи у спортивному залі загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 20 у мікрорайоні ЛПЗ. Тут капітально відремонтували сам спортзал та роздягальні.– У нас тут сталася невеличка пригода – перегоріла проводка, ми зробили стелю, дивимося, що якось негоже виходить, потрібно вже оновлювати весь зал. Він був у жахливому стані – повідпадала штукатурка, була зруйнована підлога. Виділили спочатку кошти на ремонт стелі, а потім – на капітальний ремонт залу і роздягалень. У роздягальні до ремонту страшно було навіть зайти», – розповідає Ігор Поліщук та додає: міська влада і далі буде працювати над іншими школами і спортзалами міста.Кілька кидків у нове баскетбольне кільце – і посадовці рушили на збори з приводу ремонту дороги на вулиці Качалова.Приїзду Ігоря Поліщука на вулиці Качалова чекали чи не усі мешканці провулку. Дорогана цій вулиці ніколи не бачила асфальту, а люди втомилися оббивати владні пороги з проханням відреагувати на їхню потребу, і лише нинішня влада фактично уже почала втілювати їхню мрію в життя.Попередня вартість проєкту – 1 мільйон 242 тисячі гривень. Уже триває тендерна процедура. За планом роботи планують почати уже з наступного тижня і завершити до 1 жовтня. А щоб по новій дорозі не літали автівки, тут передбачили чотири «лежачі поліцейські». Загальна протяжність вулиці – пів кілометра. Ширина проїжджої частини буде 4 метри.Припояві Ігоря Поліщука мешканці помітно пожвавлюються. Дехто одразу дякує, дехто засипає уточнювальними запитаннями.«Вам особливо пощастило, тому що ми дороги на вулицях у приватних секторах робимо напівпросочені бетонною емульсією. У вас же зробимо асфальт», – каже він.«Щиро дякуємо. Ми нікого не могли допроситися. А ви відгукнулися», – каже хтось із натовпу.«Ми стільки років зверталися до попереднього керівництва міста, ніхто нас не чув. Скільки було написано заяв, прохань – і марно. Лише Ігор Ігорович відгукнувся. Місту потрібен такий господар», – каже місцева мешканка Яна Козлович.«Це велике щастя – мати дорогу. У всіх нас є діти, вони не мали можливості нормально їздити на велосипедах, гіробордах, навіть мамам із дитячими візочками були величезні незручності. Наші діти самі бігали і збирали підписи, так хотіли дорогу», – додає Наталія Винарська.Мешканці вулиці Качалова залишилися зустріччю задоволеними. А на Ігоря Поліщука уже чекали на іншому важливому заході – відкритті спортивного майданчика.Отже, кульмінацією насиченого дня посадовця стало відкриттяще одного новозбудованого спортивного майданчика у дворібудинку на проспекті Молоді, 4. Там уже до приїзду представників влади лунала гучна музика, бігали щасливі дітлахи, батьки робили світлини зі своїми чадами. Ще б пак – не кожного дня така подія!– Вітаємо усіх вас із відкриттям уже 11-го в нашому місті такого спортивного мініфутбольного поля зі штучним покриттям. Ми вже третій рік продовжуємо реалізаціюпрограми зі встановлення в дворах нашого міста полів зі штучним покриттям, майданчиків із поліуретановим покриттям.Хочу побажати, щоб на цьому полі завжди був дух спорту, дух здорового способу життя, щоб воно не пустувало, щоб завжди тут були дитячі посмішки і радість. Окрім того, щонеділі спеціалісти нашого комунального закладу «Спорт для всіх» проводять тут гарні зарядки для дітей і дорослих, – звернувся до присутніх Ігор Ігорович.В додачу до майданчика дітям подарували м’ячі і волейбольну сітку. А далі – загальне фото разом із дітками на пам’ять. Довго дітлахів до світлини припрошувати не довелося – усі вмить «оточили» керівництво міста і радо позували для об’єктивів фотокамер.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію