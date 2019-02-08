вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Кривому Розі затримали лучанина, якого Інтерпол розшукував 15 років через розбійний напад

У Кривому Розі затримали лучанина, якого Інтерпол розшукував 15 років через розбійний напад
Співробітники управління карного розшуку ГУНП у Волинській області встановили місцезнаходження 43-річного лучанина, котрий переховувався від правоохоронців протягом 15 років.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.

Чоловік був оголошений у міжнародний розшук каналами Інтерполу. Розшукуваний підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст. 187 (розбійний напад вчинений організованою групою) Кримінального кодексу України.

Поліцейські здійснили низку оперативно-розшукових заходів, завдяки яким вийшли на слід розшукуваного. Оперативники знайшли підозрюваного у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області та доставили у Луцьк для обрання міри запобіжного заходу та завершення досудового слідства у кримінальному провадженні за фактом розбою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: лучанин, розбійний напад, поліція, розшук, Інтерпол
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 1 вересня
Сьогодні, 19:00
Тиждень дистанційного навчання і нові «коронавірусні» ліжка у лікарні: як протидіятимуть хворобі на Маневиччині
Сьогодні, 18:41
У Кривому Розі затримали лучанина, якого Інтерпол розшукував 15 років через розбійний напад
Сьогодні, 18:17
Завтра, 1 вересня, на Волині оголосили штормове попередження
Сьогодні, 18:01
Підсумки депутатської каденції у Волиньраді: як працює і що встигла Любов Ліпич*
Сьогодні, 17:40
Схожі новини
Поліція розшукує крадія з Луцька Поліція розшукує крадія з Луцька
26 червень, 12:02
Ковельські патрульні зупинили бус «забитий» мопедами, два з яких розшукує Інтерпол. ФОТО Ковельські патрульні зупинили бус «забитий» мопедами, два з яких розшукує Інтерпол. ФОТО
08 лютий, 2019, 23:01
Інтерпол розшукує волинянина-вбивцю. ФОТО Інтерпол розшукує волинянина-вбивцю. ФОТО
11 червень, 2018, 14:48
Розшукують лучанина, який вчинив розбій. ФОТО Розшукують лучанина, який вчинив розбій. ФОТО
05 травень, 2016, 13:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 1 вересня
Сьогодні, 19:00
 0
Тиждень дистанційного навчання і нові «коронавірусні» ліжка у лікарні: як протидіятимуть хворобі на Маневиччині
Сьогодні, 18:41
 0
У Кривому Розі затримали лучанина, якого Інтерпол розшукував 15 років через розбійний напад
Сьогодні, 18:17
 0
Завтра, 1 вересня, на Волині оголосили штормове попередження
Сьогодні, 18:01
 0
Підсумки депутатської каденції у Волиньраді: як працює і що встигла Любов Ліпич*
Сьогодні, 17:40
 0
Медіа
відео
1/8