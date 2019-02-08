У Кривому Розі затримали лучанина, якого Інтерпол розшукував 15 років через розбійний напад
Сьогодні, 18:17
Співробітники управління карного розшуку ГУНП у Волинській області встановили місцезнаходження 43-річного лучанина, котрий переховувався від правоохоронців протягом 15 років.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.
Чоловік був оголошений у міжнародний розшук каналами Інтерполу. Розшукуваний підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст. 187 (розбійний напад вчинений організованою групою) Кримінального кодексу України.
Поліцейські здійснили низку оперативно-розшукових заходів, завдяки яким вийшли на слід розшукуваного. Оперативники знайшли підозрюваного у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області та доставили у Луцьк для обрання міри запобіжного заходу та завершення досудового слідства у кримінальному провадженні за фактом розбою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.
Чоловік був оголошений у міжнародний розшук каналами Інтерполу. Розшукуваний підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст. 187 (розбійний напад вчинений організованою групою) Кримінального кодексу України.
Поліцейські здійснили низку оперативно-розшукових заходів, завдяки яким вийшли на слід розшукуваного. Оперативники знайшли підозрюваного у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області та доставили у Луцьк для обрання міри запобіжного заходу та завершення досудового слідства у кримінальному провадженні за фактом розбою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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