У Кривому Розі затримали лучанина, якого Інтерпол розшукував 15 років через розбійний напад

Співробітники управління карного розшуку ГУНП у Волинській області встановили місцезнаходження 43-річного лучанина, котрий переховувався від правоохоронців протягом 15 років.Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.Чоловік був оголошений у міжнародний розшук каналами Інтерполу. Розшукуваний підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст. 187 (розбійний напад вчинений організованою групою) Кримінального кодексу України.Поліцейські здійснили низку оперативно-розшукових заходів, завдяки яким вийшли на слід розшукуваного. Оперативники знайшли підозрюваного у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області та доставили у Луцьк для обрання міри запобіжного заходу та завершення досудового слідства у кримінальному провадженні за фактом розбою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.