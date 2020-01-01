Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 1 вересня





У Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Любешеві, Світязі можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua. У Маневичах – без опадів.



Температура повітря вночі близько +14…+16 градусів, удень – +17…+24. Вітер східний, північно-східний, північно-західний і північний, 1-5 м/с.



До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, сухо.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.У Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Любешеві, Світязі можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua. У Маневичах – без опадів.Температура повітря вночі близько +14…+16 градусів, удень – +17…+24. Вітер східний, північно-східний, північно-західний і північний, 1-5 м/с.До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, сухо.

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