Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 1 вересня
Сьогодні, 20:00
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.
У Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Любешеві, Світязі можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua. У Маневичах – без опадів.
Температура повітря вночі близько +14…+16 градусів, удень – +17…+24. Вітер східний, північно-східний, північно-західний і північний, 1-5 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, сухо.
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У Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Любешеві, Світязі можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua. У Маневичах – без опадів.
Температура повітря вночі близько +14…+16 градусів, удень – +17…+24. Вітер східний, північно-східний, північно-західний і північний, 1-5 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, сухо.
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