У Луцьку сталася подвійна аварія за участю маршрутки. ФОТО





Про це ІА



Дорожньо-транспортна пригода за участю трьох транспортних засобів сталася близько 17:15 години на проспекті Василя Мойсея.



У результаті зіткнення транспорт зазнав механічних пошкоджень, зокрема, в маршрутці пошкоджений капот.



За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.



На місці аварії працювала поліція.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку біля "Променя" сталася аварія за участю маршрутки та двох автівок.Про це ІА "Конкурент" повідомили очевидці.Дорожньо-транспортна пригода за участю трьох транспортних засобів сталася близько 17:15 години на проспекті Василя Мойсея.У результаті зіткнення транспорт зазнав механічних пошкоджень, зокрема, в маршрутці пошкоджений капот.За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.На місці аварії працювала поліція.

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