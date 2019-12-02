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У Луцьку сталася подвійна аварія за участю маршрутки. ФОТО

У Луцьку сталася подвійна аварія за участю маршрутки. ФОТО
У Луцьку біля "Променя" сталася аварія за участю маршрутки та двох автівок.

Про це ІА "Конкурент" повідомили очевидці.

Дорожньо-транспортна пригода за участю трьох транспортних засобів сталася близько 17:15 години на проспекті Василя Мойсея.

У результаті зіткнення транспорт зазнав механічних пошкоджень, зокрема, в маршрутці пошкоджений капот.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

На місці аварії працювала поліція.

У Луцьку сталася подвійна аварія за участю маршрутки. ФОТО
У Луцьку сталася подвійна аварія за участю маршрутки. ФОТО
У Луцьку сталася подвійна аварія за участю маршрутки. ФОТО



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Теги: Луцьк, аварія, маршрутка
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