У Луцьку сталася подвійна аварія за участю маршрутки. ФОТО
Сьогодні, 20:50
У Луцьку біля "Променя" сталася аварія за участю маршрутки та двох автівок.
Про це ІА "Конкурент" повідомили очевидці.
Дорожньо-транспортна пригода за участю трьох транспортних засобів сталася близько 17:15 години на проспекті Василя Мойсея.
У результаті зіткнення транспорт зазнав механічних пошкоджень, зокрема, в маршрутці пошкоджений капот.
За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
На місці аварії працювала поліція.
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Про це ІА "Конкурент" повідомили очевидці.
Дорожньо-транспортна пригода за участю трьох транспортних засобів сталася близько 17:15 години на проспекті Василя Мойсея.
У результаті зіткнення транспорт зазнав механічних пошкоджень, зокрема, в маршрутці пошкоджений капот.
За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
На місці аварії працювала поліція.
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