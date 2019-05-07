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На Волині знайшли труп чоловіка, який близько тижня пролежав у квартирі

На Волині знайшли труп чоловіка, який близько тижня пролежав у квартирі
У одному з багатоквартирних будинків Володимира-Волинського виявили тіло чоловіка.

Труп знайшли у одній із квартир на вулиці Івана Франка, 4, - пише Володимир Media.

На сполох забив двоюрідний брат Бориса Г., який не зміг додзвонитися до родича і не знав, де його шукати. В результаті, повідомив до поліції. Коли працівники слідчо-оперативної групи прибули за вказаною адремсою та відкрили двері, побачили труп. За попередніми даними, тіло пролежало близько тижня у квартирі.

Відомо, що дружина покійного знаходиться за кордоном, двоє синів померли, є мати, яка проживає на сусідній вулиці. Сам чоловік любив випити.

Причину смерті встановить судмедекспертиза.

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Теги: смерть, труп, Володимир-Волинський
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