На Волині знайшли труп чоловіка, який близько тижня пролежав у квартирі





Труп знайшли у одній із квартир на вулиці Івана Франка, 4, - пише



На сполох забив двоюрідний брат Бориса Г., який не зміг додзвонитися до родича і не знав, де його шукати. В результаті, повідомив до поліції. Коли працівники слідчо-оперативної групи прибули за вказаною адремсою та відкрили двері, побачили труп. За попередніми даними, тіло пролежало близько тижня у квартирі.



Відомо, що дружина покійного знаходиться за кордоном, двоє синів померли, є мати, яка проживає на сусідній вулиці. Сам чоловік любив випити.



Причину смерті встановить судмедекспертиза.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У одному з багатоквартирних будинків Володимира-Волинського виявили тіло чоловіка.Труп знайшли у одній із квартир на вулиці Івана Франка, 4, - пише Володимир Media На сполох забив двоюрідний брат Бориса Г., який не зміг додзвонитися до родича і не знав, де його шукати. В результаті, повідомив до поліції. Коли працівники слідчо-оперативної групи прибули за вказаною адремсою та відкрили двері, побачили труп. За попередніми даними, тіло пролежало близько тижня у квартирі.Відомо, що дружина покійного знаходиться за кордоном, двоє синів померли, є мати, яка проживає на сусідній вулиці. Сам чоловік любив випити.Причину смерті встановить судмедекспертиза.

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