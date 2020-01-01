Волинські лісівники та рятувальники тренувалися гасити лісові пожежі. ФОТО





За тактичним задумом, у лісовому масиві поблизу села Полапи Любомльського району виникла пожежа у лісовому масиві. Імітоване загорання виявили працівники підприємства «Прибузьке лісове господарство», - йдеться на сайті ДСНС у Волинській області.



По прибуттю до місця імітованої події вогнеборці 10-ої державної пожежно-рятувальної частини спільно з лісівниками спочатку локалізували загорання, щоб не допустити подальшого поширення вогню углиб лісового масиву, а відтак ліквідували імітоване горіння. Під час гасіння учасники навчань відпрацювали різні методи та способи: від застосування первинних засобів пожежогасіння до залучення потужної пожежно-рятувальної техніки.

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