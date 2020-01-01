вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські лісівники та рятувальники тренувалися гасити лісові пожежі. ФОТО

Волинські лісівники та рятувальники тренувалися гасити лісові пожежі. ФОТО
У Любомльському районі відбулись спільні тренування рятувальників та працівників лісового господарства з гасіння лісових пожеж.

За тактичним задумом, у лісовому масиві поблизу села Полапи Любомльського району виникла пожежа у лісовому масиві. Імітоване загорання виявили працівники підприємства «Прибузьке лісове господарство», - йдеться на сайті ДСНС у Волинській області.
Волинські лісівники та рятувальники тренувалися гасити лісові пожежі. ФОТО
Волинські лісівники та рятувальники тренувалися гасити лісові пожежі. ФОТО

По прибуттю до місця імітованої події вогнеборці 10-ої державної пожежно-рятувальної частини спільно з лісівниками спочатку локалізували загорання, щоб не допустити подальшого поширення вогню углиб лісового масиву, а відтак ліквідували імітоване горіння. Під час гасіння учасники навчань відпрацювали різні методи та способи: від застосування первинних засобів пожежогасіння до залучення потужної пожежно-рятувальної техніки.
Волинські лісівники та рятувальники тренувалися гасити лісові пожежі. ФОТО
Волинські лісівники та рятувальники тренувалися гасити лісові пожежі. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, ДСНС, ВОУЛМГ, ліс, тренування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин став «бронзовим» призером чемпіонату України і претендує на участь в чемпіонаті світу. ФОТО
Сьогодні, 23:34
Волинські лісівники та рятувальники тренувалися гасити лісові пожежі. ФОТО
Сьогодні, 22:58
Telegram-бот допоможе волинянам подати показники газового лічильника
Сьогодні, 22:05
У Луцьку через півмарафон перекриють кілька вулиць
Сьогодні, 21:54
На Волині знайшли труп чоловіка, який близько тижня пролежав у квартирі
Сьогодні, 21:13
Схожі новини
На Волині заблукалим грибникам допомагали вибратися з лісу На Волині заблукалим грибникам допомагали вибратися з лісу
24 липень, 21:56
У селі біля Луцька висадили сіянці дуба. ФОТО У селі біля Луцька висадили сіянці дуба. ФОТО
22 серпень, 02:15
На Волині спіймали крадіїв дуба На Волині спіймали крадіїв дуба
09 липень, 02:17
Як волинські водолази-рятувальники готуються до купального сезону. ФОТО, ВІДЕО Як волинські водолази-рятувальники готуються до купального сезону. ФОТО, ВІДЕО
27 травень, 22:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин став «бронзовим» призером чемпіонату України і претендує на участь в чемпіонаті світу. ФОТО
Сьогодні, 23:34
 0
Волинські лісівники та рятувальники тренувалися гасити лісові пожежі. ФОТО
Сьогодні, 22:58
 0
Telegram-бот допоможе волинянам подати показники газового лічильника
Сьогодні, 22:05
 0
У Луцьку через півмарафон перекриють кілька вулиць
Сьогодні, 21:54
 0
На Волині знайшли труп чоловіка, який близько тижня пролежав у квартирі
Сьогодні, 21:13
 0
Медіа
відео
1/8