У Луцьку через півмарафон перекриють кілька вулиць
Сьогодні, 21:54
У зв'язку з проведенням у Луцьку Dmytruk Luchesk Half Marathon, на кількох вулицях обласного центру обмежать рух транспорту.
Півмарафон відбудеться 6 вересня.
З 8:00 до 12:00 будуть перекриті такі вулиці: пр. Волі, вул. Богдана Хмельницького, вул. Сенаторки Левчанівської, вул. Глушець, вул. Братковського, вул. Плитниця, вул. Замкова, парк ім. Лесі Українки, вул. Архітектора Метельницького, вул. Дубнівська.
з 7:30 до 14:00 обмежать рух від вул. Паркова до вул. Шопена.
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Півмарафон відбудеться 6 вересня.
З 8:00 до 12:00 будуть перекриті такі вулиці: пр. Волі, вул. Богдана Хмельницького, вул. Сенаторки Левчанівської, вул. Глушець, вул. Братковського, вул. Плитниця, вул. Замкова, парк ім. Лесі Українки, вул. Архітектора Метельницького, вул. Дубнівська.
з 7:30 до 14:00 обмежать рух від вул. Паркова до вул. Шопена.
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