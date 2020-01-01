У Луцьку через півмарафон перекриють кілька вулиць





Півмарафон відбудеться 6 вересня.



З 8:00 до 12:00 будуть перекриті такі вулиці: пр. Волі, вул. Богдана Хмельницького, вул. Сенаторки Левчанівської, вул. Глушець, вул. Братковського, вул. Плитниця, вул. Замкова, парк ім. Лесі Українки, вул. Архітектора Метельницького, вул. Дубнівська.



з 7:30 до 14:00 обмежать рух від вул. Паркова до вул. Шопена.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку з проведенням у Луцьку Dmytruk Luchesk Half Marathon, на кількох вулицях обласного центру обмежать рух транспорту.Півмарафон відбудеться 6 вересня.З 8:00 до 12:00 будуть перекриті такі вулиці: пр. Волі, вул. Богдана Хмельницького, вул. Сенаторки Левчанівської, вул. Глушець, вул. Братковського, вул. Плитниця, вул. Замкова, парк ім. Лесі Українки, вул. Архітектора Метельницького, вул. Дубнівська.з 7:30 до 14:00 обмежать рух від вул. Паркова до вул. Шопена.

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