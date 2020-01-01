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У Луцьку через півмарафон перекриють кілька вулиць

У Луцьку через півмарафон перекриють кілька вулиць
У зв'язку з проведенням у Луцьку Dmytruk Luchesk Half Marathon, на кількох вулицях обласного центру обмежать рух транспорту.

Півмарафон відбудеться 6 вересня.

З 8:00 до 12:00 будуть перекриті такі вулиці: пр. Волі, вул. Богдана Хмельницького, вул. Сенаторки Левчанівської, вул. Глушець, вул. Братковського, вул. Плитниця, вул. Замкова, парк ім. Лесі Українки, вул. Архітектора Метельницького, вул. Дубнівська.

з 7:30 до 14:00 обмежать рух від вул. Паркова до вул. Шопена.

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Теги: рух, Луцьк, обмеженя
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