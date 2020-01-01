В Україні виготовили перший літак без російських деталей
Сьогодні, 06:29
Зі стапелів державного авіабудівного підприємства «Антонов» зійшов планер першого серійного транспортного літака Ан-178 без російських деталей.
Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив президент ДП «Антонов» Олександр Лось.
«Це перший літак, який складається без жодної російської деталі. Нас звинувачують у тому, що кілька років ми не випускали серійні літаки. Але з початком воєнної російської агресії у 2014 році ми втратили не тільки ринок збуту, а й ринок постачання важливих компонентів. Деякий час зайняло імпортозаміщення та пошук нових постачальників», - сказав Лось.
За його словами, конкретно на цьому типі літака близько 2/3 обладнання корпорацій Сполучених Штатів Америки, ще третина – вітчизняного. «Причому проєктну роботу з заміщення російських комплектуючих ми провели власним коштом. Насправді широка міжнародна кооперація передбачалася ще у 2010-2011 роках при розробці проєкту Ан-178. У 2015-2016 роках ми просто продовжили цю планомірну роботу», - зазначив президент ДП «Антонов».
Ан-178 — український близькомагістральний транспортний літак з турбореактивними двигунами. Розроблений київським ДП «Антонов» на базі пасажирського Ан-158 (Ан-148-200).
Створення літака почалося у 2010 році, перший політ літак здійснив 7 травня 2015 року.
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Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив президент ДП «Антонов» Олександр Лось.
«Це перший літак, який складається без жодної російської деталі. Нас звинувачують у тому, що кілька років ми не випускали серійні літаки. Але з початком воєнної російської агресії у 2014 році ми втратили не тільки ринок збуту, а й ринок постачання важливих компонентів. Деякий час зайняло імпортозаміщення та пошук нових постачальників», - сказав Лось.
За його словами, конкретно на цьому типі літака близько 2/3 обладнання корпорацій Сполучених Штатів Америки, ще третина – вітчизняного. «Причому проєктну роботу з заміщення російських комплектуючих ми провели власним коштом. Насправді широка міжнародна кооперація передбачалася ще у 2010-2011 роках при розробці проєкту Ан-178. У 2015-2016 роках ми просто продовжили цю планомірну роботу», - зазначив президент ДП «Антонов».
Ан-178 — український близькомагістральний транспортний літак з турбореактивними двигунами. Розроблений київським ДП «Антонов» на базі пасажирського Ан-158 (Ан-148-200).
Створення літака почалося у 2010 році, перший політ літак здійснив 7 травня 2015 року.
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