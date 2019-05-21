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Telegram-бот допоможе волинянам подати показники газового лічильника

Telegram-бот допоможе волинянам подати показники газового лічильника
У АТ "Волиньгаз" запустили чат-бот у телеграмі, який допоможе споживачам газу вирішити всі найактуальніші питання.

Про це йдеться на сайті волинських газовиків.

Чат-бот 7104.ua в Telegram – це зручний сервіс, за допомогою якого волиняни в будь-який час і в будь-якому місці можуть миттєво передати показники лічильника, отримати інформацію про поточний стан особового рахунку та проаналізувати обсяги спожитого газу.

Скористатися онлайн-сервісом від АТ «Волиньгаз» може кожен власник смартфона. Для того, щоб приєднатися до чат-боту, необхідно перейти за посиланням або відкрити програму Telegram і в пошуковому рядку ввести «7104.ua». Перша позиція в результатах пошуку – це чат-бот від АТ «Волиньгаз». Після цього необхідно відкрити діалог з чат-ботом і підписатися на нього.

Далі потрібно додати свій Особовий рахунок в систему. Щоб виконати цю дію, в головному меню виберіть команду «Додати особовий рахунок» і введіть десятизначний номер рахунку. Після цього бот попросить підтвердити, що Особовий рахунок належить саме вам: для цього додайте номер лічильника або суму останнього платежу. Дізнатися номер Особового рахунку можна з рахунку за розподіл (доставку) газу або зателефонувавши до контакт-центру АТ «Волиньгаз» за телефоном (067) 33 39 104.

Після активації чат-боту споживачу будуть доступні всі корисні функції програми.

Зокрема, у чат-боті 7104.ua в Telegram зручно передавати показники лічильника з 1 по 5 число щомісяця. Для цього в головному меню виберіть команду «Показники» та дійте за підказками бота.

Також за допомогою онлайн-сервісу можна миттєво оплатити доставку газу. Для цього клієнтам необхідно вибрати в головному меню команду «Платежі». Виконання платежу вимагає прив'язки номера мобільного телефону до особового рахунку. Вже після додавання номера, споживачі зможуть виконати розрахунок за послуги з розподілу блакитного палива.

Для зручності споживачі можуть скористатися іншими онлайн-сервісами компанії «Волиньгаз»: Особистий кабінет на сайті 104.ua, Чат-бот «7104ua» у Viber, Мобільні додатки 104Mobile для Android та 104Mobile Light для iPhone.

За додатковою інформацією, яка стосується розподілу газу звертайтесь до контакт-центру АТ «Волиньгаз» за номерами телефонів: (0332) 280 104, (067) 33 39 104.

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Теги: Волинь, газ, Волиньгаз
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