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Волинянин став «бронзовим» призером чемпіонату України і претендує на участь в чемпіонаті світу. ФОТО

Волинянин став «бронзовим» призером чемпіонату України і претендує на участь в чемпіонаті світу. ФОТО
Волинський спортсмен Михайло Хміль завоював бронзову медаль на чемпіонаті України з літнього біатлону.

Про це повідомляють в управлінні у справах молоді та спорту Волинської ОДА.

23-28 серпня на базі чернігівської СДЮШОР з лижного спорту, відбувся чемпіонат України з літнього біатлону серед юнаків та дівчат.

Ключові змагання, у яких взяли участь найсильніші біатлоністи України.
Волинянин став «бронзовим» призером чемпіонату України і претендує на участь в чемпіонаті світу. ФОТО


Вже у перший день змагань Михайло Хміль здобув бронзову нагороду у спринті. Попри те що Михайло зробив у стрільбі на один промах більше, ніж його суперники по п'єдесталу, це не завадило біатлоністу Волині поборотися за медалі і попасти у трійку найсильніших.
Волинянин став «бронзовим» призером чемпіонату України і претендує на участь в чемпіонаті світу. ФОТО

Таким чином Михайло продемонстрував готовність до зимових стартів і довів всім що Федерація біатлону Волині є сильною та конкурентоспроможною командою.
Волинянин став «бронзовим» призером чемпіонату України і претендує на участь в чемпіонаті світу. ФОТО

Федерація біатлону Волині є наймолодшою біатлонною командою в Україні, проте за два роки існування в скарбничці команди є високі результати і в тому числі перемоги.

Одним із наших спортсменів,який примушує біатлон України говорити про Волинь,як конкурентоспроможну біатлонну команду є Михайло Хміль, який належить до основних кандидатів до Національної збірної України.

До відбору на чемпіонат світу претендують чотири біатлоністи. І один з них саме волинян. Хто візьме участь у змаганнях на чемпіонаті світу, покажуть зимові змагання в грудні.

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Теги: Волинь, спорт, біатлон
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