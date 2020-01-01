«Волинь» з новим тренером хоче потрапити в УПЛ*





Василь Сачко допоможе піднятися на клас вище



Влітку «Волинь» повідомила про звільнення наставника Андрія Тлумака. Разом з ним іде весь тренерський штаб команди, яка фінішувала на п'ятому місці в Першій лізі і не пробилася в елітний дивізіон. Також луцький клуб звільнив тренера молодіжної команди Руслана Мостового і спортивного директора Валентина Кошельника.



Зараз «Волинь» проводить підготовку до старту нового сезону вже під керівництвом нового тренера, яким став екстренер полтавської «Ворскли» Василь Сачко. Цікаво, що після кадрових перестановок експерти букмекерських контор, наприклад, в Мелбет, підвищили котирування на те, що саме «Волинь» виграє Першу лігу і потрапить в УПЛ. Можна подивитися коефіцієнти на цю подію і використовувати



Що стосується Сачка, то одним з його помічників буде Ярослав Комзюк, який вже очолював «Волинь» три роки тому. Зараз керівництво луцької команди вирішує кадрові питання. Основний склад покинули лідери команди, а сам Сачко планує посилити «Волинь», щоб поставити перед клубом завдання вийти в наступному сезоні в УПЛ.



Крім цього, в «Волинь» може повернутися відомий фахівець і багаторічний тренер луцького клубу Віталій Кварцяний. Йому запропонували посаду спортивного директора. Однак поява цього функціонера багато в чому буде залежати від того, яким буде бюджет клубу на майбутній сезон.



Новачки на перегляді



Керівництво «Волині» перебуває на стадії формування складу команди. Сачко покликав на перегляд багатьох футболістів, в тому числі колишнього форварда «Кременя» Дмитра Сулу. Раніше футболіст розглядав варіанти з продовженням кар'єри в Польщі та Словаччині. У минулому сезоні Сула забив п'ять м'ячів у десяти матчах Першої ліги. Також Дмитро встиг пограти за «Інгулець», але відзначитися в складі цієї команди так і не встиг.



Також в «Волинь» може перебратися півзахисник Олексій Зінкевич. Його останньою командою був «Чорноморець», але в кінці весни хавбек покинув Одесу, так і не зігравши жодного матчу. Раніше Зінкевич вже грав за «Волинь», а також виступав за «Шахтар», «Олександрію» і «Агробізнес».



Серед втрат луцького клубу варто відзначити форварда Дениса Кожанова. Справа в тому, що в «Волинь» його запрошував Андрій Тлумак, так що після його звільнення Кожанов вирішив також покинути клуб. Відзначимо, що цей півзахисник став кращим гравцем Першої ліги в минулому сезоні. На рахунку Кожанова - вісімнадцять голів і сім результативних передач в двадцяти п'яти матчах. Всього ж Кожанов провів у складі «Волині» два сезони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький футбольний клуб давно хоче повернутися в прем'єр-лігу. З УПЛ «Волинь» вилетіла в 2017-му році, а в минулому сезоні упустила свій шанс на підвищення. Через це в клубі вирішили змінити тренерський штаб і звільнити спортивного директора.Влітку «Волинь» повідомила про звільнення наставника. Разом з ним іде весь тренерський штаб команди, яка фінішувала на п'ятому місці в Першій лізі і не пробилася в елітний дивізіон. Також луцький клуб звільнив тренера молодіжної командиі спортивного директораЗараз «Волинь» проводить підготовку до старту нового сезону вже під керівництвом нового тренера, яким став екстренер полтавської «Ворскли». Цікаво, що після кадрових перестановок експерти букмекерських контор, наприклад, в Мелбет, підвищили котирування на те, що саме «Волинь» виграє Першу лігу і потрапить в УПЛ. Можна подивитися коефіцієнти на цю подію і використовувати промокод Мелбет для ставки на луцький клуб.Що стосується Сачка, то одним з його помічників буде, який вже очолював «Волинь» три роки тому. Зараз керівництво луцької команди вирішує кадрові питання. Основний склад покинули лідери команди, а сам Сачко планує посилити «Волинь», щоб поставити перед клубом завдання вийти в наступному сезоні в УПЛ.Крім цього, в «Волинь» може повернутися відомий фахівець і багаторічний тренер луцького клубу. Йому запропонували посаду спортивного директора. Однак поява цього функціонера багато в чому буде залежати від того, яким буде бюджет клубу на майбутній сезон.Керівництво «Волині» перебуває на стадії формування складу команди. Сачко покликав на перегляд багатьох футболістів, в тому числі колишнього форварда «Кременя». Раніше футболіст розглядав варіанти з продовженням кар'єри в Польщі та Словаччині. У минулому сезоні Сула забив п'ять м'ячів у десяти матчах Першої ліги. Також Дмитро встиг пограти за «Інгулець», але відзначитися в складі цієї команди так і не встиг.Також в «Волинь» може перебратися півзахисник. Його останньою командою був «Чорноморець», але в кінці весни хавбек покинув Одесу, так і не зігравши жодного матчу. Раніше Зінкевич вже грав за «Волинь», а також виступав за «Шахтар», «Олександрію» і «Агробізнес».Серед втрат луцького клубу варто відзначити форварда. Справа в тому, що в «Волинь» його запрошував Андрій Тлумак, так що після його звільнення Кожанов вирішив також покинути клуб. Відзначимо, що цей півзахисник став кращим гравцем Першої ліги в минулому сезоні. На рахунку Кожанова - вісімнадцять голів і сім результативних передач в двадцяти п'яти матчах. Всього ж Кожанов провів у складі «Волині» два сезони.

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