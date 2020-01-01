Долар і євро розпочали осінь із здорожчання: курс валют у Луцьку на 1 вересня
Сьогодні, 09:00
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.50, а продаж – 27.57.
Євро при купівлі становить – 32.50, продажу – 32.68.
Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7,35, продаж – 7,42.
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Євро при купівлі становить – 32.50, продажу – 32.68.
Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7,35, продаж – 7,42.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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