Українцям дозволили в’їжджати до Болгарії без тесту на коронавірус





Відповідне рішення у понеділок, 31 серпня, ухвалили в Міністерстві охорони здоров'я країни, повідомляє Консульський відділ Посольства України в Республіці Болгарія, - інформує



Українцям не доведеться проходити двотижневий карантин.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від 1 до 30 вересня українським громадянам дозволили в’їжджати на територію Болгарії без підтвердження негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19.Відповідне рішення у понеділок, 31 серпня, ухвалили в Міністерстві охорони здоров'я країни, повідомляє Консульський відділ Посольства України в Республіці Болгарія, - інформує ТСН Українцям не доведеться проходити двотижневий карантин.

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