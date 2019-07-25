Українцям дозволили в’їжджати до Болгарії без тесту на коронавірус
Сьогодні, 12:16
Від 1 до 30 вересня українським громадянам дозволили в’їжджати на територію Болгарії без підтвердження негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19.
Відповідне рішення у понеділок, 31 серпня, ухвалили в Міністерстві охорони здоров'я країни, повідомляє Консульський відділ Посольства України в Республіці Болгарія, - інформує ТСН.
Українцям не доведеться проходити двотижневий карантин.
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Відповідне рішення у понеділок, 31 серпня, ухвалили в Міністерстві охорони здоров'я країни, повідомляє Консульський відділ Посольства України в Республіці Болгарія, - інформує ТСН.
Українцям не доведеться проходити двотижневий карантин.
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