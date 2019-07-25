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Українцям дозволили в’їжджати до Болгарії без тесту на коронавірус

Українцям дозволили в’їжджати до Болгарії без тесту на коронавірус
Від 1 до 30 вересня українським громадянам дозволили в’їжджати на територію Болгарії без підтвердження негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19.

Відповідне рішення у понеділок, 31 серпня, ухвалили в Міністерстві охорони здоров'я країни, повідомляє Консульський відділ Посольства України в Республіці Болгарія, - інформує ТСН.

Українцям не доведеться проходити двотижневий карантин. 


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Теги: Болгарія, туристи, українці
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