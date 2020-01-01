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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ранок 1 вересня: в Україні – 2 088 нових випадків коронавірусу, на Волині – 52

Ранок 1 вересня: в Україні – 2 088 нових випадків коронавірусу, на Волині – 52
В Україні станом на 1 вересня зафіксували 123 303 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - 2 088.

Про це йдеться на ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Найбільше нових випадків за добу виявили Харківській (262), Львівській (193), Одеській (211) областях.

Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 605 людей, з них 48 - за останню добу.

57 802 людини одужали від коронавірусу в Україні, 688 - за останню добу.

На Волині загалом захворіли 5 523 людини, з них за останню добу - 52. померла 121 людина. Протягом останньої доби, на жаль, від ускладнень хвороби в області померли двоє людей.

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Теги: РНБО, коронавірус, статистика, Україна
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Коментарі 1
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Як-то ходяь кришнаїти по вулиці, вдягнуться в біле, як медики і повторюють доставуче "харе кришна".Треба повторити 1728 разів, щоб залізло в підсвідомість. Отак і залякування минулорічним "дуже страшним" несмертельним сезонним грипом. Якщо повторювати кожен день, то потрібоно буде чотири з половиною роки бовкати одне і те ж. Готуйтесь панове, голови в пісок і терпіть!
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