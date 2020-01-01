Ранок 1 вересня: в Україні – 2 088 нових випадків коронавірусу, на Волині – 52





Про це йдеться на



Найбільше нових випадків за добу виявили Харківській (262), Львівській (193), Одеській (211) областях.



Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 605 людей, з них 48 - за останню добу.



57 802 людини одужали від коронавірусу в Україні, 688 - за останню добу.



На Волині загалом захворіли 5 523 людини, з них за останню добу - 52. померла 121 людина. Протягом останньої доби, на жаль, від ускладнень хвороби в області померли двоє людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні станом на 1 вересня зафіксували 123 303 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - 2 088.Про це йдеться на ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.Найбільше нових випадків за добу виявили Харківській (262), Львівській (193), Одеській (211) областях.Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 605 людей, з них 48 - за останню добу.57 802 людини одужали від коронавірусу в Україні, 688 - за останню добу.На Волині загалом захворіли 5 523 людини, з них за останню добу - 52. померла 121 людина. Протягом останньої доби, на жаль, від ускладнень хвороби в області померли двоє людей.

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