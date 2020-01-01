За минулу добу на Волині трапилось 8 пожеж





Загорання були у Ратнівському, Іваничівському, Любомльському, Ковельському, Старовижівському, Ківерцівському та Луцькому районах, - інформує УДСНС України у Волинській області.



Так, 31 серпня у Старовижівському районі біля села Галина Воля горіла суха трава та чагарники на площі 0,03 га. Повідомлення про пожежу до Служби «101» надійшло о 16:03. Пожежу ліквідували.



А о 19:50 надійшло повідомлення про пожежу сухої трави поблизу села Кульчин Ківерцівського району на площі пів гектара.



Обидві пожежі спричинені необережним поводженням з вогнем невстановлених осіб.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині ліквідували 8 пожеж у житловому секторі та на відкритих територіях.Загорання були у Ратнівському, Іваничівському, Любомльському, Ковельському, Старовижівському, Ківерцівському та Луцькому районах, - інформує УДСНС України у Волинській області.Так, 31 серпня у Старовижівському районі біля села Галина Воля горіла суха трава та чагарники на площі 0,03 га. Повідомлення про пожежу до Служби «101» надійшло о 16:03. Пожежу ліквідували.А о 19:50 надійшло повідомлення про пожежу сухої трави поблизу села Кульчин Ківерцівського району на площі пів гектара.Обидві пожежі спричинені необережним поводженням з вогнем невстановлених осіб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію