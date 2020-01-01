За минулу добу на Волині трапилось 8 пожеж
Сьогодні, 09:41
За минулу добу на Волині ліквідували 8 пожеж у житловому секторі та на відкритих територіях.
Загорання були у Ратнівському, Іваничівському, Любомльському, Ковельському, Старовижівському, Ківерцівському та Луцькому районах, - інформує УДСНС України у Волинській області.
Так, 31 серпня у Старовижівському районі біля села Галина Воля горіла суха трава та чагарники на площі 0,03 га. Повідомлення про пожежу до Служби «101» надійшло о 16:03. Пожежу ліквідували.
А о 19:50 надійшло повідомлення про пожежу сухої трави поблизу села Кульчин Ківерцівського району на площі пів гектара.
Обидві пожежі спричинені необережним поводженням з вогнем невстановлених осіб.
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Загорання були у Ратнівському, Іваничівському, Любомльському, Ковельському, Старовижівському, Ківерцівському та Луцькому районах, - інформує УДСНС України у Волинській області.
Так, 31 серпня у Старовижівському районі біля села Галина Воля горіла суха трава та чагарники на площі 0,03 га. Повідомлення про пожежу до Служби «101» надійшло о 16:03. Пожежу ліквідували.
А о 19:50 надійшло повідомлення про пожежу сухої трави поблизу села Кульчин Ківерцівського району на площі пів гектара.
Обидві пожежі спричинені необережним поводженням з вогнем невстановлених осіб.
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