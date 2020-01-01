Знайшли зниклого на Волині 21-річного хлопця

Віталія Радкевича із села Дігтів Володимир-Волинського району.



Про це у фейсбуці Надія Степанюк.



“Доброго вечора, друзі, знайомі і просто небайдужі люди. Я щиро вдячна усім хто долучився до пошуків нашого сина, таки світ не без добрих людей, і буквально хвилину назад чоловік подзвонив, що знайшли нашу пропажу. Дякую всім і вам за допомогу і Богові що живий повертається додому…”, – написала жінка.



Нагадаємо, 30 серпня після обіду хлопець перебував у Нововолинську. Близько 22 години розмовляв з рідними, сказав, що через годину буде вдома. Відтоді зв'язок з Віталієм зник. Утім, на щастя, через добу його знайшли.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розшукали 21-річногоіз села Дігтів Володимир-Волинського району.Про це у фейсбуці повідомила “Доброго вечора, друзі, знайомі і просто небайдужі люди. Я щиро вдячна усім хто долучився до пошуків нашого сина, таки світ не без добрих людей, і буквально хвилину назад чоловік подзвонив, що знайшли нашу пропажу. Дякую всім і вам за допомогу і Богові що живий повертається додому…”, – написала жінка.Нагадаємо, 30 серпня після обіду хлопець перебував у Нововолинську. Близько 22 години розмовляв з рідними, сказав, що через годину буде вдома. Відтоді. Утім, на щастя, через добу його знайшли.

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