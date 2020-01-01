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Знайшли зниклого на Волині 21-річного хлопця

Знайшли зниклого на Волині 21-річного хлопця
Розшукали 21-річного Віталія Радкевича із села Дігтів Володимир-Волинського району.

Про це у фейсбуці повідомила Надія Степанюк.

“Доброго вечора, друзі, знайомі і просто небайдужі люди. Я щиро вдячна усім хто долучився до пошуків нашого сина, таки світ не без добрих людей, і буквально хвилину назад чоловік подзвонив, що знайшли нашу пропажу. Дякую всім і вам за допомогу і Богові що живий повертається додому…”, – написала жінка.

Нагадаємо, 30 серпня після обіду хлопець перебував у Нововолинську. Близько 22 години розмовляв з рідними, сказав, що через годину буде вдома. Відтоді зв'язок з Віталієм зник. Утім, на щастя, через добу його знайшли.

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Теги: розшук, Віталій Радкевич, Волинь, зникнення
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